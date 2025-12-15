Atac cu rachete ucrainean asupra infrastructurii energetice din Belgorod

„În urma bombardamentului, infrastructura tehnică a suferit daune grave”, a declarat Gladkov pe rețelele de socializare.

„Serviciile de urgență și operaționale sunt angajate în eliminarea consecințelor”.

Gladkov a distribuit o fotografie neclară a locului atacului, dar nu a specificat care au fost țintele lovite.

Canalele locale de Telegram au raportat explozii la centrala termică „Luch” a orașului, o instalație energetică cheie din Belgorod, care a fost lovită anterior în atacurile ucrainene, provocând întreruperi de curent pe scară largă.

Centrala termică „Luch” este o centrală electrică cu turbină cu gaz care furnizează aproximativ 10% din energia termică a orașului, potrivit The Kyiv Independent.

Potrivit lui Gladkov, ultimul atac a provocat unele pagube locuințelor și clădirilor de apartamente din zonă. Nu au fost raportate victime.

Locuitorii din Belgorod au raportat, de asemenea, întreruperi de curent în urma atacului.

Situat peste granița cu regiunea Harkov, Belgorod este o țintă obișnuită a atacurilor ucrainene.

Ucraina a lansat anterior atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune folosind sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMARS) și sisteme de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) ca represalii împotriva atacului Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei și perturbând din ce în ce mai mult viața de zi cu zi a locuitorilor din Belgorod.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk și este folosită în mod regulat ca zonă de tranzit pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.