Atac al Rusiei cu drone și rachete asupra rețelei electrice lasă Odesa și sudul Ucrainei în beznă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat peste 450 de drone și 30 de rachete asupra Ucrainei, afectând cel mai mult regiunea Odesa.

„Atacul principal a vizat sistemul nostru energetic, în special sudul și regiunea Odesa”, a scris Zelenski pe Telegram, citat de Reuters, precizând că mii de familii din șapte regiuni au rămas fără electricitate.

Operatorul ucrainean al rețelei electrice a confirmat că un număr semnificativ de gospodării din Odesa și Nikolaiev sunt afectate. Totodată, partea controlată de Ucraina a regiunii Herson rămâne complet fără energie.

Atacurile fac parte dintr-o serie de acțiuni recurente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene de la invazia din 2022, provocând întreruperi zilnice de curent de mai multe ore în întreaga țară.