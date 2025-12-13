Prima pagină » Știri externe » Atac al Rusiei cu drone și rachete asupra rețelei electrice lasă Odesa și sudul Ucrainei în beznă

Atac al Rusiei cu drone și rachete asupra rețelei electrice lasă Odesa și sudul Ucrainei în beznă

Orașul-port ucrainean Odesa și regiunile sudice înconjurătoare din Ucraina au rămas sâmbătă fără curent în urma unui atac masiv rusesc asupra rețelei electrice, cu drone și rachete.
Petre Apostol
13 dec. 2025, 11:32, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat peste 450 de drone și 30 de rachete asupra Ucrainei, afectând cel mai mult regiunea Odesa.

„Atacul principal a vizat sistemul nostru energetic, în special sudul și regiunea Odesa”, a scris Zelenski pe Telegram, citat de Reuters, precizând că mii de familii din șapte regiuni au rămas fără electricitate.

Operatorul ucrainean al rețelei electrice a confirmat că un număr semnificativ de gospodării din Odesa și Nikolaiev sunt afectate. Totodată, partea controlată de Ucraina a regiunii Herson rămâne complet fără energie.

Atacurile fac parte dintr-o serie de acțiuni recurente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene de la invazia din 2022, provocând întreruperi zilnice de curent de mai multe ore în întreaga țară.

