O dronă a lovit un petrolier turcesc în Odesa, unde va ajunge gazul natural din SUA

MT Orinda a fost lovit în timpul descărcării gazului petrolier lichefiat în portul Izmail, a anunțat Direcția pentru Afaceri Maritime din Turcia. Toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați. Nimeni nu a fost rănit.

Rusia a atacat în mod repetat regiunea Odesa cu drone, rachete și artilerie încă de la începutul invaziei, acum aproape patru ani.

Oficialii ucraineni nu au comentat direct incidentul. Totuși, șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, a declarat că dronele rusești au atacat Odesa în timpul nopții. Infrastructura energetică și portuară din mai multe orașe a fost avariată, potrivit AP.

Atacul a provocat mai multe incendii și a avariat nave civile. O persoană a fost rănită, a precizat Kiper.

Izmail, port strategic pentru economia Ucrainei

Izmail se află la un estuar al Mării Negre. Portul este vital pentru importurile și exporturile Ucrainei. În contextul loviturilor asupra infrastructurii energetice, Zelenski încearcă să asigure importuri suplimentare de gaz și alte resurse pentru iarna care se apropie.

Duminică, Zelenski s-a aflat în vizită oficială în Grecia. Gazul natural lichefiat din SUA va ajunge la Odesa prin conducte din portul Alexandroupolis. Livrările sunt planificate să înceapă în ianuarie.

În România, autoritățile au ordonat evacuarea oamenilor și a animalelor din două sate aflate lângă Izmail. Decizia a fost luată din cauza naturii încărcăturii petrolierului.

În nord-estul Ucrainei, rachetele rusești au ucis trei persoane în Balakliia și au rănit alte 11. Printre răniți se află patru fete cu vârste între 12 și 17 ani.

În Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk, dronele și artileria rusească au ucis două persoane și au rănit alte două. Atacul a lovit blocuri de locuințe, magazine și un salon de coafură, a afirmat șeful administrației militare regionale, Vladislav Haivanenko.

Ce spune ONU despre pierderile civile

ONU afirmă că atacurile rusești au ucis mii de civili ucraineni de la începutul războiului.

Ucraina a anunțat că Rusia a lansat două rachete Iskander-M și 128 de drone de atac și momeală în timpul nopții. La rândul ei, Rusia susține că a doborât 36 de drone ucrainene peste noapte.

Un atac ucrainean cu dronă a avariat o substație electrică în regiunea rusă Ulianovsk. Guvernatorul Aleksei Russkikh a declarat că nu există victime și că alimentarea cu energie electrică funcționează normal.