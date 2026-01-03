Interdicția privind portul de arme în public, declarată neconstituțională în California

Un complet de la Curtea de Apel din SUA, cu sediul în San Francisco, a decis în favoarea unui proprietar de armă, hotărând că interdicția statului privind portul de armă la vedere în comitatele cu peste 200.000 de locuitori a încălcat dreptul de a deține și purta arme, garantat prin al doilea amendament al Constituției SUA, potrivit The Guardian.

Aproximativ 95% din populația Californiei, care are unele dintre cele mai stricte legi privind controlul armelor de foc din țară, locuiește în comitate de această dimensiune.

Judecătorul american Lawrence VanDyke, numit în funcție de Donald Trump, a declarat că legea statului condus de democrați nu poate fi susținută de decizia Curții Supreme a SUA din 2022 privind dreptul de a deține arme.

Decizia respectivă, în cazul New York State Rifle & Pistol Association v Bruen, a fost emisă de o majoritate conservatoare de 6 voturi la 3 și a stabilit un nou test legal pentru restricțiile privind armele de foc. Testul prevedea că armele trebuie să fie „conforme cu tradiția istorică a acestei națiuni de reglementare a armelor de foc”.

Statul a interzis pentru prima dată dreptul de a purta arme de foc în public prin Legea Mulford din 1967, parțial ca reacție la patrulele armate ale partidului Panterele Negre.