Atacuri rusești în Ucraina, cel puțin doi morți și zeci de răniți într-o singură zi

Cel puțin două persoane au murit și alte 35 au suferit răni în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore.

Informațiile au fost comunicate de autoritățile locale în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie.

Forța Aeriană a Ucrainei a anunțat că Rusia a lansat 131 de drone pe timpul nopții.

Sistemele de apărare aeriană au doborât 106 drone, însă cel puțin 22 au ajuns la țintă și au lovit 15 locații diferite.

În regiunea Harkov, un atac asupra orașului Harkov a dus la moartea unui bărbat de 51 de ani și la rănirea a 15 persoane, dintre care 14 bărbați și o femeie.

Alte lovituri au provocat rănirea unui bărbat de 64 de ani în satul Mytrofanivka și a unui bărbat de 56 de ani în Podoly, conform guvernatorului Oleh Syniehubov.

În regiunea Odesa, un atac rusesc a ucis o persoană și a rănit alte două. Forțele rusești au vizat și portul, precum și infrastructura industrială a zonei.

În urma loviturilor a izbucnit un incendiu, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

De asemenea, cinci persoane au fost rănite după un atac asupra orașului Zaporizhzhia, conform administrației militare locale.

În regiunea Sumî, patru persoane au suferit răni peste zi, inclusiv o fată de 17 ani, au transmis autoritățile militare din zonă.

În regiunea Herson, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Donețk, două persoane au fost rănite după lovituri asupra orașului Kostiantynivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin.