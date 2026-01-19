Ucraina avertizează că atacurile rusești asupra substațiilor nucleare ar putea provoca „al doilea Cernobîl”

Experți ucraineni în energie și informații militare atrag atenția că atacurile rusești asupra substațiilor care alimentează centralele nucleare pot declanșa un dezastru major, scrie Kyiv Post.

Serhii Beskrestnov, expert ucrainean în război electronic, cunoscut ca „Flash”, a spus că substațiile care conectează centralele nucleare la rețeaua electrică se află adesea foarte aproape de reactoare, uneori la mai puțin de un kilometru și, în cazuri extreme, la doar 300 de metri.

Asta înseamnă că și o rachetă care își ratează ținta poate provoca daune serioase.

„O rată a unui Iskander sau a unui Kinzhal s-ar putea transforma într-un al doilea Cernobîl”, a scris Serhii Beskrestnov pe canalul său de Telegram luni.

El a mai spus că Rusia ar trebui să lovească astfel de substații dacă vrea să provoace o pană de curent majoră, dar a avertizat că armele rusești au ratat frecvent țintele în atacurile precedente.

„Armele rusești au lovit clădiri rezidențiale în loc de situri militare sau industriale – inclusiv un atac mortal asupra unui bloc de apartamente din Ternopil sau daune aduse locuințelor din apropiere în timpul unui atac asupra Biroului de Proiectare Luch din Kiev”, a scris Beskrestnov.

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) a atras atenția sâmbătă că Rusia ia în calcul atacuri asupra substațiilor de transport al energiei electrice care susțin centralele nucleare.

La mijlocul lunii ianuarie 2026, forțele rusești au efectuat recunoașteri la zece astfel de situri critice din nouă regiuni ale țării, potrivit HUR.

Avertismentul a fost confirmat de canalul de Telegram Nikolaevsky Vanek, care monitorizează raidurile și atacurile aeriene și se crede că are legături cu un oficial ucrainean de rang înalt.

Canalul a spus că Rusia încă decide dacă și cum va ataca instalațiile nucleare. Scopul Moscovei nu este întreruperi de curent programate, ci o pană de electricitate prelungită.

„Ținta nu a fost niciodată programul de întreruperi. Scopul este să nu existe deloc electricitate.”, a declarat canalul.