Harkov, afectat masiv de atacurile rusești. Aproximativ 80% din oraș a rămas fără energie

Oficialii locali au declarat că o centrală electrică din oraș a fost ținta atacului, iar clădiri de apartamente, o școală și o grădiniță au fost, de asemenea, lovite, două persoane fiind rănite.

Potrivit Skynews, acest lucru se întâmplă în contextul în care temperaturile din Harkov au scăzut la -14 °C peste noapte.

Guvernatorul regional al orașului Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat într-un videoclip postat pe Telegram:

„Sistemul nostru energetic a fost atacat și a suferit daune destul de grave. Toate echipele lucrează pentru a elimina rapid toate consecințele negative. Aproximativ 80% din orașul Harkov și din regiunea Harkov sunt fără energie electrică”.

Amenințarea constantă a unor noi raiduri aeriene complică eforturile de reparații, a adăugat Siniehubov.