„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești

Infrastructura din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie a fost lovită peste noapte de atacuri masive ale dronelor rusești, ceea ce a dus la întreruperi de curent, a declarat furnizorul ucrainean de energie Ukrenergo.

„Lucrările de reparații continuă în regiunea Dnipropetrovsk pentru a restabili alimentarea cu căldură și apă pentru peste un milion de abonați”, a declarat Oleksii Kuleba, viceprim-ministru pentru reconstrucția Ucrainei, pe rețelele de socializare, relatează Le Figaro.

„Vom face tot ce ne stă în putință pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuințe”.

În regiunea Zaporojie „alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar furnizarea de încălzire și apă către locuințe continuă”, a adăugat Oleskii Kuleba.

Furnizorul de energie DTEK a declarat că energia electrică a fost „restabilită” pentru „o parte din infrastructura critică a regiunii” Dnipropetrovsk.

„Vom face tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuințe”, a transmis furnizorul într-un comunicat.

În cursul nopții, guvernatorul Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko, a anunțat că „infrastructura critică care furniza energie electrică către cea mai mare parte a regiunii” a fost „avariată” de atacurile rusești.

De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Rusia a bombardat fără încetare infrastructura energetică ucraineană cu drone și rachete. Atacurile s-au intensificat în ultimele luni, odată cu apropierea iernii.