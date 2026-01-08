Prima pagină » Știri externe » „Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești

„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești

Peste un milion de gospodării din regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, sunt private de apă și electricitate după atacurile nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a țării, a declarat joi un ministru ucrainean.
„Peste un milion de locuințe” din Ucraina au rămas fără electricitate și apă după atacurile rusești
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
08 ian. 2026, 11:32, Știri externe

Infrastructura din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie a fost lovită peste noapte de atacuri masive ale dronelor rusești, ceea ce a dus la întreruperi de curent, a declarat furnizorul ucrainean de energie Ukrenergo.

„Lucrările de reparații continuă în regiunea Dnipropetrovsk pentru a restabili alimentarea cu căldură și apă pentru peste un milion de abonați”, a declarat Oleksii Kuleba, viceprim-ministru pentru reconstrucția Ucrainei, pe rețelele de socializare, relatează Le Figaro.

„Vom face tot ce ne stă în putință pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuințe”.

În regiunea Zaporojie „alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, iar furnizarea de încălzire și apă către locuințe continuă”, a adăugat Oleskii Kuleba.

Furnizorul de energie DTEK a declarat că energia electrică a fost „restabilită” pentru „o parte din infrastructura critică a regiunii” Dnipropetrovsk.

„Vom face tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuințe”, a transmis furnizorul într-un comunicat.

În cursul nopții, guvernatorul Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko, a anunțat că „infrastructura critică care furniza energie electrică către cea mai mare parte a regiunii” a fost „avariată” de atacurile rusești.

De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Rusia a bombardat fără încetare infrastructura energetică ucraineană cu drone și rachete. Atacurile s-au intensificat în ultimele luni, odată cu apropierea iernii.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor