Rogobete: România are nevoie de centre de arși. Și, în sfârșit, le va avea // Stadiul centrului de la Târgu Mureș

„După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Construcția este aproape finalizată, iar în prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor, astfel încât centrul să poată fi dat în folosință, cel mai probabil, din toamna acestui an”, spune, duminică seara, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Ministrul Sănătății afirmă că, din punct de vedere tehnic, este o investiție majoră și complet integrată. Este o clădire nouă, cu o suprafață totală de 24.113 mp, gândită special pentru tratamentul cazurilor critice.

Centrul de mari arși va include 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție ATI cu 44 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli de operație. În plus, sunt prevăzute spații conexe actului medical, centru de transfuzii sangvine, sterilizare și un centru de instruire pentru personalul medical.

„Știu că subiectul centrelor de arși a fost ani la rând folosit mai mult pentru discursuri decât pentru rezultate. Tocmai de aceea, astăzi vorbim despre fapte. Acest centru există. Se vede. Și va salva vieți. Pentru că, dincolo de ziduri și echipamente, aici se va întâmpla diferența dintre disperare și șansă, dintre pierdere și viață”, a mai spus ministrul.

