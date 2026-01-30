Prima pagină » Social » Lucrările la Centrul de Mari Arși Copii din Capitală, progres în procent de 40%

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a vizitat, vineri, șantierul Centrului de Mari Arși Copii al Spitalului de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Ministrul a precizat că lucrările sunt finalizate în procent de 40%.
30 ian. 2026

„În doar câteva luni, proiectul a ajuns la 40% progres fizic.  Vorbim deja de o structură ridicată, spații conturate și pași concreți spre funcționalitate reală, nu promisiuni pe hârtie”

Centrul de Mari Arși Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” va putea trata cazuri severe de arsuri. Clădirea va fi prevăzută cu 10 paturi pentru pacienți critici, 14 paturi de terapie intermediară, dar și 10 paturi pentru microchirurgie.

În cadrul Centrului de Mari Arși Copii vor fi amenajate două săli de operație dedicate, o secție ATI cu o capacitate de 36 de paturi, dar și un bloc operator cu 8 săli.

Centrul va fi integrat cu spitalul existent, cu acces direct către UPU și circuite medicale corecte.

Potrivit ministrului, centrul este gândit să funcționeze independent și sigur în situații de criză. Acesta va fi amenajat cu centrală proprie pe gaz + rezervă pe motorină, un puț forat și rezerve de apă potabilă de 200 mc, dar și circuite separate pentru apă menajeră. 

Centrul de Mari Arși Copii este unul dintre cele trei centre specializate din țară, dedicate tratării arsurilor, care sunt nou construite, la Timișoara, Târgu Mureș, dar și la București. Primul care deja a fost finalizat este Centrul de Gravi Arși din Timișoara. 

 

