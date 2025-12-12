Atac rusesc asupra Odesei: infrastructură critică avariată, pene de curent și lipsă de apă

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Odesa a fost vizată vineri de un nou atac rusesc, care a provocat distrugeri semnificative infrastructurii esențiale și a lăsat numeroși locuitori fără electricitate și apă potabilă, potrivit șefului Administrației Militare a regiunii, Serhiy Lysak.

„Odesa a suferit un nou atac ostil”, a transmis Lysak pe Telegram, precizând că autoritățile verifică în continuare dacă există victime.

Oficialul a adăugat ulterior că și o clădire rezidențială a fost avariată în urma atacului.

Echipele de urgență și serviciile de utilități au fost trimise la fața locului și lucrează la evaluarea pagubelor și la restabilirea alimentării, a precizat Lysak.

Atacul asupra Odesei se înscrie în seria loviturilor repetate asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Confrom Kyiv Independent, pe 8 decembrie, orașul Sumy a rămas fără curent după ce mai multe drone rusești au lovit ținte din oraș în decurs de aproximativ 30 de minute.

În noaptea de 6 decembrie, o serie masivă de atacuri cu rachete și drone a lovit infrastructura energetică națională, avariind stații electrice, unități de producție și deconectând una dintre liniile care alimentează centrala nucleară de la Zaporojie.