Atac cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow

Poliția din Londra a arestat duminică un suspect.

Victimele au fost transportate la spital cu ambulanța, dar rănile lor nu par a fi grave, a anunțat Poliția Metropolitană.

Incidentul din parcarea Terminalului 3 a avut loc după ce o ceartă a degenerat între două grupuri care se cunoșteau.

Poliția a precizat că incidentul nu este investigat ca act de terorism.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune și reținut.

Autoritățile caută în continuare ceilalți suspecți care au părăsit locul faptei.