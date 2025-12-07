Prima pagină » Știri externe » Atac cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow

Atac cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow

Un grup de persoane a fost atacat cu spray cu piper într-o parcare a aeroportului Heathrow din Londra.
Atac cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 13:12, Știri externe

Poliția din Londra a arestat duminică un suspect.

Victimele au fost transportate la spital cu ambulanța, dar rănile lor nu par a fi grave, a anunțat Poliția Metropolitană.

Incidentul din parcarea Terminalului 3 a avut loc după ce o ceartă a degenerat între două grupuri care se cunoșteau.

Poliția a precizat că incidentul nu este investigat ca act de terorism.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune și reținut.

Autoritățile caută în continuare ceilalți suspecți care au părăsit locul faptei.

