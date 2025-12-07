Atac cu spray cu piper în parcarea aeroportului Heathrow

Poliția din Londra a arestat duminică un suspect.
Victimele au fost transportate la spital cu ambulanța, dar rănile lor nu par a fi grave, a anunțat Poliția Metropolitană.
Incidentul din parcarea Terminalului 3 a avut loc după ce o ceartă a degenerat între două grupuri care se cunoșteau.
Poliția a precizat că incidentul nu este investigat ca act de terorism.
Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de agresiune și reținut.
Autoritățile caută în continuare ceilalți suspecți care au părăsit locul faptei.