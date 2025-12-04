Turcia cere Rusiei și Ucrainei să nu implice infrastructura energetică în război

Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova bombardează rețeaua sa electrică, și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două tancuri goale care se îndreptau spre un port rus săptămâna trecută. Însă a negat orice legătură cu un alt incident petrecut marți, în care un tanc sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui a declarat că a fost atacat de drone, scrie Reuters.

„Sperăm că acest război oribil se va sfârși. Dar, și astăzi, le spunem tuturor părților implicate – Rusiei și Ucrainei – să nu implice infrastructura energetică în acest război”, a declarat Bayraktar jurnaliștilor, miercuri, în cadrul unor comentarii supuse embargoului.

„Trebuie să menținem fluxurile energetice neîntrerupte”, a spus el, adăugând că rutele precum conducta Caspian Pipeline Consortium trebuie să fie păstrate în siguranță.

Ankara, membru NATO care a menținut relații cordiale atât cu Kievul, cât și cu Moscova pe durata războiului, a declarat că atacurile asupra navelor legate de Rusia în apropierea Turciei sunt inacceptabile și a avertizat ambele părți, discutând problema în cadrul unei reuniuni NATO miercuri.

Președintele Vladimir Putin a răspuns amenințând că va întrerupe accesul Ucrainei la mare și a declarat că Rusia va intensifica atacurile asupra instalațiilor și navelor din Kiev. Atacurile au dus la creșterea tarifelor de asigurare a transportului maritim în Marea Neagră și au determinat o companie turcă să oprească operațiunile legate de Rusia din motive de securitate, după ce una dintre nave a fost avariată în apropiere de Senegal de către forțe externe. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

Conducta CPC, care transportă peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului și gestionează peste 1% din aprovizionarea globală, și-a întrerupt temporar operațiunile sâmbătă, după ce un terminal de ancorare din Marea Neagră, în apropierea portului Novorossiisk din Rusia, a fost avariat de un atac cu drone ucrainene.

Cinci surse din industrie au declarat ulterior că Kazahstanul va redirecționa mai mult petrol brut prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) în decembrie.

„Conform cifrelor privind fluxul din BTC, nu există, să spunem, o reducere. BTC furnizează în prezent între 600.000 și 700.000 de barili de petrol pe piețele globale”, a declarat Bayraktar.