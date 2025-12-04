Prima pagină » Știrile zilei » Turcia cere Rusiei și Ucrainei să nu implice infrastructura energetică în război

Turcia cere Rusiei și Ucrainei să nu implice infrastructura energetică în război

Turcia le cere Rusiei, Ucrainei și tuturor celorlalte părți implicate să nu implice infrastructura energetică în conflictul lor și vrea ca fluxurile energetice să continue fără întrerupere, a declarat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, după atacurile în largul coastei turcești a Mări Negre.
Laura Buciu
04 dec. 2025, Știri externe

Ucraina, care vizează exporturile de petrol ale Rusiei în timp ce Moscova bombardează rețeaua sa electrică, și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone maritime asupra a două tancuri goale care se îndreptau spre un port rus săptămâna trecută. Însă a negat orice legătură cu un alt incident petrecut marți, în care un tanc sub pavilion rus încărcat cu ulei de floarea-soarelui a declarat că a fost atacat de drone, scrie Reuters.

„Sperăm că acest război oribil se va sfârși. Dar, și astăzi, le spunem tuturor părților implicate – Rusiei și Ucrainei – să nu implice infrastructura energetică în acest război”, a declarat Bayraktar jurnaliștilor, miercuri, în cadrul unor comentarii supuse embargoului.

„Trebuie să menținem fluxurile energetice neîntrerupte”, a spus el, adăugând că rutele precum conducta Caspian Pipeline Consortium trebuie să fie păstrate în siguranță.

Ankara, membru NATO care a menținut relații cordiale atât cu Kievul, cât și cu Moscova pe durata războiului, a declarat că atacurile asupra navelor legate de Rusia în apropierea Turciei sunt inacceptabile și a avertizat ambele părți, discutând problema în cadrul unei reuniuni NATO miercuri.

Președintele Vladimir Putin a răspuns amenințând că va întrerupe accesul Ucrainei la mare și a declarat că Rusia va intensifica atacurile asupra instalațiilor și navelor din Kiev. Atacurile au dus la creșterea tarifelor de asigurare a transportului maritim în Marea Neagră și au determinat o companie turcă să oprească operațiunile legate de Rusia din motive de securitate, după ce una dintre nave a fost avariată în apropiere de Senegal de către forțe externe. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

Conducta CPC, care transportă peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului și gestionează peste 1% din aprovizionarea globală, și-a întrerupt temporar operațiunile sâmbătă, după ce un terminal de ancorare din Marea Neagră, în apropierea portului Novorossiisk din Rusia, a fost avariat de un atac cu drone ucrainene.

Cinci surse din industrie au declarat ulterior că Kazahstanul va redirecționa mai mult petrol brut prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) în decembrie.

„Conform cifrelor privind fluxul din BTC, nu există, să spunem, o reducere. BTC furnizează în prezent între 600.000 și 700.000 de barili de petrol pe piețele globale”, a declarat Bayraktar.

 