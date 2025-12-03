Ucraina a atacat din nou conducta de petrol Druzhba pe 1 decembrie, deși Ungaria și Slovacia au cerut anterior Kievului să renunțe la astfel de acțiuni.

Druzhba este una dintre cele mai mari conducte de petrol din lume și poate transporta până la 2 milioane de barili pe zi. Pentru Ungaria și Slovacia, capacitatea sa contează foarte mult. Ele sunt singurele state din Uniunea Europeană care primesc încă țiței rusesc prin acest sistem.

Atacul de pe 1 decembrie a avut loc lângă satul Kazinskie Vyselki din regiunea Tambov, pe segmentul Taganrog Lipetsk. Informația a fost transmisă către Kyiv Independent de o sursă a serviciului de informații militare al Ucrainei, HUR.

Potrivit aceleiași surse, militarii ucraineni au folosit explozibili controlați de la distanță combinați cu materiale inflamabile suplimentare pentru a distruge partea vizată a conductei.

„Rețeaua petrolieră rusă, ca principală sursă de venit pentru statul agresor și de finanțare pentru complexul militar industrial, va continua să explodeze și să ardă până când inamicul va înceta să mai încerce să atace Ucraina”, a declarat sursa.

Anterior, Ucraina a lovit de mai multe ori conducta Druzhba. În august, o serie de atacuri a dus la oprirea temporară a fluxului de petrol.

Două țări, Ungaria și Slovacia, s-au opus frecvent unor măsuri europene mai dure împotriva Rusiei și au afirmat de mai multe ori că livrările de energie din Rusia nu trebuie limitate până există soluții reale.