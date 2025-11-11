Marți, forțele ucrainene s-au retras din pozițiile aflate lângă cinci așezări din regiunea Zaporijia și au părăsit satele Uspenivka și Novomykolaivka din districtul Polohî.

Informația a fost transmisă tot astăzi de Vladislav Voloșîn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud ale Ucrainei.

„Ne-am retras complet din Uspenivka și Novomykolaivka. Luptele foarte aprige continuă pentru Yablukove și alte trei sau patru locații. Operațiunea defensivă este în desfășurare, iar linia de contact rămâne destul de dinamică”, a spus Voloșîn.

Afirmația pe care Voloșîn a făcut-o astăzi este urmarea declarațiilor venite din partea lui Valentin Manko, comandantul Forțelor de Asalt ale Ucrainei, în data de 9 noiembrie.

Acesta a precizat că armata ucraineană a reușit să oprească o ofensivă rusă în estul regiunii Zaporijia și a eliberat satele Solodke și Rivnopillia.

Cu toate acestea, Manko a menționat că luptele continuă în apropierea localităților Poltavka și Uspenivka, unde trupele ruse încearcă să avanseze către orașul Huliaipole.