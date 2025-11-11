Prima pagină » Știri externe » Ucraina își retrage trupele din cinci zone din regiunea Zaporijia

Ucraina își retrage trupele din cinci zone din regiunea Zaporijia

Ucraina a anunțat marți că și-a retras trupele din cinci zone din regiunea Zaporijia, inclusiv din satele Uspenivka și Novomykolaivka.
Ucraina își retrage trupele din cinci zone din regiunea Zaporijia
Nițu Maria
11 nov. 2025, 17:03, Politic

Marți, forțele ucrainene s-au retras din pozițiile aflate lângă cinci așezări din regiunea Zaporijia și au părăsit satele Uspenivka și Novomykolaivka din districtul Polohî.

Informația a fost transmisă tot astăzi de Vladislav Voloșîn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud ale Ucrainei.

„Ne-am retras complet din Uspenivka și Novomykolaivka. Luptele foarte aprige continuă pentru Yablukove și alte trei sau patru locații. Operațiunea defensivă este în desfășurare, iar linia de contact rămâne destul de dinamică”, a spus Voloșîn.

Afirmația pe care Voloșîn a făcut-o astăzi este urmarea declarațiilor venite din partea lui Valentin Manko, comandantul Forțelor de Asalt ale Ucrainei, în data de 9 noiembrie.

Acesta a precizat că armata ucraineană a reușit să oprească o ofensivă rusă în estul regiunii Zaporijia și a eliberat satele Solodke și Rivnopillia.

Cu toate acestea, Manko a menționat că luptele continuă în apropierea localităților Poltavka și Uspenivka, unde trupele ruse încearcă să avanseze către orașul Huliaipole.

La Bubu este istorie. Noua nebunie marca Starbucks: paharul Bearista, oamenii s-au bătut pentru a îl obține
Gandul
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor