Premierul Bolojan după întâlnirea cu Viktor Orban: O întâlnire pragmatică

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orban despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice dintre România și Ungaria și, mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter), de Guvernul României.

Întâlnirea face parte dintr-un demers mai larg efectuat de prim-ministrul Bolojan.

Șeful Guvernului urmează să ajungă la Viena, într-o vizită pentru consolidarea colaborării în sectorul energetic.