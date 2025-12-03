Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Bolojan după întâlnirea cu Viktor Orban: O întâlnire pragmatică

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că a avut o „discuție pragmatică” cu omologul său maghiar, Viktor Orban, privind consolidarea interconexiunilor energetice dintre România și Ungaria.
Sursa foto: X
Radu Mocanu
03 dec. 2025, 16:01, Politic

„O discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei Viktor Orban despre cum trebuie să colaborăm pentru a consolida interconexiunile electrice dintre România și Ungaria și, mai larg, între țările din regiunea noastră, inclusiv Austria”, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter), de Guvernul României. 

Întâlnirea face parte dintr-un demers mai larg efectuat de prim-ministrul Bolojan.

Șeful Guvernului urmează să ajungă la Viena, într-o vizită pentru consolidarea colaborării în sectorul energetic.

 