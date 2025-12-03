O corvetă ușoară din clasa HISAR, cumpărată de România de la Guvernul Turciei

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al Apărării Radu Miruță și a adjunctului ministrului Apărării din Turcia Musa heybet.

„Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul Radu Miruță.

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro, fără TVA, și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Achiziția a fost aprobată în martie de CSAT și în septembrie a primit aviz favorabil în Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților.

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă, transmite MApN.