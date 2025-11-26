România achiziționează rachete antiaeriene Mistral din Franța pentru 625 de milioane de euro

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Franța au semnat marți contractul pentru achiziția sistemelor de rachete antiaeriene portabile cu rază foarte scurtă de acțiune MANPAD MISTRAL, conform unui comunicat al MApN.

Valoarea contractului este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, instruire, muniție de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

Tranzacția este parte din inițiativa „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, la care România participă alături de alte țări europene, precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria.

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” se află în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare.

Planul este realizat pe baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Cei care vor beneficia de aceste achiziții vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, împreună cu Forțele pentru Operații Speciale.