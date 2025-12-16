Se modernizează Armata Română / Parlamentul avizează un acord de peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlament au dat aviz favorabil Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru anul 2024, document care avertizează asupra deteriorării mediului de securitate regional și internațional, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În cadrul ședinței comune, parlamentarii au analizat rolul CSAT în coordonarea sistemului național de apărare și măsurile adoptate pentru întărirea capacităților de descurajare și apărare ale României, în special pe Flancul Estic al NATO.

De asemenea, a fost discutată continuarea procesului de modernizare a Armatei României și necesitatea adaptării legislației la noile amenințări hibride și cibernetice.

Importanța creșterii rezilienței naționale

Raportul CSAT subliniază importanța creșterii rezilienței naționale și a protejării infrastructurilor critice, într-un context de securitate descris drept „complex și impredictibil”.

Tot în cadrul aceleiași ședințe, comisiile parlamentare au analizat solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind aprobarea inițierii negocierilor pentru un acord-cadru cu compania americană Lockheed Martin, în valoare estimată de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Acordul, cu o durată de 60 de luni, vizează funcționarea Centrului European de Instruire F-16 (EFTC) și include servicii de instruire a personalului navigant, mentenanță pentru aeronavele F-16 și suport logistic integrat.

Prioritățile strategice pentru securitatea națională

Aprobarea Parlamentului este necesară potrivit legislației în vigoare, având în vedere valoarea contractului.

Măsura este considerată esențială în contextul în care, de la 1 ianuarie 2026, România va prelua integral responsabilitatea operării centrului de instruire, odată cu transferul a 18 aeronave F-16, și face parte din pregătirea tranziției către avioanele de generația a V-a F-35.

La finalul ședinței, președintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, a declarat că întărirea capacităților de apărare, cooperarea cu aliații NATO și UE și continuitatea programelor de înzestrare și instruire rămân priorități strategice pentru securitatea națională a României.