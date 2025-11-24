Ședința CSAT s-a încheiat. Strategia Națională de Apărare 2025-2030, aprobată oficial

CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare 2025–2030. România pregătește investiții de peste 16 miliarde de euro în industria de apărare

CSAT a analizat și aprobat varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, primul document strategic de acest nivel care a trecut și printr-o etapă de transparență publică.

Recomandările primite în această perioadă au fost integrate în forma finală, iar strategia urmează să fie prezentată Parlamentului de președintele României și supusă votului în ședința comună a celor două Camere.

Un punct major pe ordinea de zi l-a reprezentat aprobarea planului de investiții în industria națională de apărare, realizat în baza Regulamentului european SAFE. CSAT a validat cererea României pentru accesarea fondurilor europene, urmând ca Guvernul să transmită documentația completă către Comisia Europeană până la finalul săptămânii.

UPDATE 18:00

Ședința CSAT convocată de Nicușor Dan astăzi la Palatul Cotroceni s-a încheiat.

Conform Administrației Prezidențiale, pe agenda întâlnirii au figurat subiecte legate de Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, Analiza Strategică a Apărării și Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național în primele șapte luni ale anului 2025 pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.

De asemenea, au fost discutate evaluările privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa țării prognozate pentru 2026 și Raportul consolidat privind participarea României la exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25″.

Nicușor Dan: Am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina, la care a participat, luni, în videoconferință, a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina.

Dan scrie pe X că a participat lumi la o reuniune extraordinară a liderilor UE, una „foarte utilă și extrem de necesară” convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Am schimbat opinii și evaluări cu privire la ultimele evoluții referitoare la procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, spune președintele.

UPDATE. Ședința va avea loc la ora 14:00

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 se află printre subiectele de lucru ale CSAT.

Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru ziua de astăzi, 24 noiembrie 2025, ora 14.00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 și Analiza Strategică a Apărării.

Alte subiecte la CSAT:

– Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România

– Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026

– Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Ultima ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan a avut loc la sfârșitul lunii septembrie.