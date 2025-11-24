CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare 2025–2030. România pregătește investiții de peste 16 miliarde de euro în industria de apărare

CSAT a analizat și aprobat varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, primul document strategic de acest nivel care a trecut și printr-o etapă de transparență publică. Recomandările primite în această perioadă au fost integrate în forma finală, iar strategia urmează să fie prezentată Parlamentului de președintele României și supusă votului în ședința comună a celor două Camere.

Documentul reflectă viziunea unei Românii moderne, sigure, orientate către cetățenii săi și construită pe instituții transparente, integre și dedicate binelui public.

Evaluarea riscurilor pentru 2026 și analiza strategică a apărării

În ședință au fost aprobate și Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile pentru anul 2026, alături de Analiza Strategică a Apărării. Scopul acestora este de a adapta capacitățile de apărare ale statului la noul mediu internațional, marcat de tensiuni regionale, riscuri ale unui conflict armat de durată în proximitatea României și modificări majore ale arhitecturii de securitate.

CSAT subliniază necesitatea creșterii capacității de luptă a Armatei României, revitalizarea industriei naționale de apărare și accelerarea programelor de înzestrare derulate în cooperare cu partenerii NATO și UE.

Investiții de 16,6 miliarde de euro prin SAFE: România intră în etapa finală de aprobare

Un punct major pe ordinea de zi l-a reprezentat aprobarea planului de investiții în industria națională de apărare, realizat în baza Regulamentului european SAFE. CSAT a validat cererea României pentru accesarea fondurilor europene, urmând ca Guvernul să transmită documentația completă către Comisia Europeană până la finalul săptămânii.

Planul, în valoare de 16.680.055.394 euro, prevede ca 75% din fonduri să fie direcționate către achiziția de echipamente pentru apărare, ordine publică și protecție civilă, iar 25% să fie utilizate pentru infrastructură duală – în special pentru tronsoanele de autostradă Pașcani–Siret și Pașcani–Ungheni.

Programele vor necesita producție internă de minimum 50%, iar în unele cazuri chiar 100%, ceea ce va impulsiona dezvoltarea industriei românești de apărare. După aprobarea planului, Guvernul va crea o platformă web de tip „match-making” pentru conectarea companiilor românești cu marii producători europeni din domeniu.

Combaterea traficului și consumului de droguri: progres în centrele de tratament și structurile de control

CSAT a discutat și raportul privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, fenomen considerat o amenințare la adresa siguranței naționale. Documentul prezintă extinderea rețelei de centre de tratament pentru persoane dependente, consolidarea sistemului de monitorizare și progresele realizate de Poliția Română în controlul precursorilor și destructurarea unor grupări transnaționale de trafic de droguri.

România la exercițiul NATO CMX-25

Consiliul a aprobat raportul privind participarea României la exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”. Țara noastră a participat cu o structură națională formată din experți ai administrației centrale și ai instituțiilor din sistemul de apărare. Exercițiul a vizat simularea procedurilor de consultare și decizie în situații care activează articolele 4 și 5 ale Tratatului NATO, într-un context de amenințări hibride.

Obiectiv strategic: creșterea capacității industriei românești de apărare

Concluziile CSAT subliniază necesitatea creșterii rapide a capacităților de producție ale industriei românești, atât publice cât și private, pentru a asigura independența strategică a țării, precum și respectarea termenelor-limită pentru programele SAFE, cu finalizare până în 2030.