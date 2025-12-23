Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul suplimentează bugetul Apărării cu peste un miliard de lei în vederea înzestrării Armatei

Guvernul suplimentează bugetul Apărării cu peste un miliard de lei în vederea înzestrării Armatei

Guvernul a aprobat o hotărâre privind alocarea sumei de 1.3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru Ministerul Apărării în vederea continuării programelor de înzestrare a Armatei.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 dec. 2025, 23:53, Politic

„Bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 1,3 miliarde de lei, în vederea continuării procesului de înzestrare a Armatei României, prin asigurarea fondurilor necesare pentru plata obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și pentru finanțarea proiectelor de infrastructură militară”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvern. 

Suplimentarea bugetară se înscrie în cadrul Programului privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document strategic aprobat de CSAT. 

Printre obiectivele care vor fi asigurate de finanțare se numără modernizarea sistemului de artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standardul AA cu capabilități C-RAM, precum și dezvoltarea infrastructurii Bazei Mihail Kogălniceanu. 

De asemenea, vor fi achiziționate  elicoptere H215M cu capabilități de luptă la suprafață, autospeciale cu capacitate mărită pentru intervenții la incendii aeroportuare, o autospecială de acces radio pentru sisteme radar și ISR, precum și un sistem dislocabil necesar funcționării unei structuri de nivel B-850 PAX.

Finanțarea va acoperi și obligațiile  rezultate din acordurile-cadru din domeniile IT și comunicații, securitate și apărare cibernetică.

