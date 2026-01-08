Trump: SUA va lovi „dur” Iranul dacă protestatarii sunt uciși

Statele Unite, prin vocea președintelui Donald Trump, au lansat un avertisment dur la adresa Iranului, declarând că Washingtonul ar putea lovi „foarte dur” Teheranul dacă autoritățile iraniene recurg la violență mortală împotriva protestatarilor care se află în stradă de peste zece zile în numeroase orașe din țară.

Trump a spus, printr-o intervenție telefonică la emisiunea Hugh Hewitt Show, că SUA urmăresc „foarte atent” situația și că orice moarte violentă a manifestanților pașnici ar putea declanșa o reacție americană semnificativă, subliniind dorința Washingtonului de a proteja drepturile civile în timp ce protestele escaladează.

Protestele din Iran au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în peste 300 de locații din întreaga țară, reflectând nemulțumiri economice și critici mai largi la adresa regimului clerical. Autoritățile de securitate au răspuns prin reprimări dure, inclusiv cu gaze lacrimogene și muniție, ceea ce a dus la cel puțin 36 de morți și peste 2.000 de arestări, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

Teheranul condamnă interferența Washingtonului

Pe fondul acestei crize, liderii iranieni au încercat să distingă între protestatarii pașnici și persoanele considerate „revoltați” sau violente, iar președintele Masoud Pezeshkian a cerut forțelor de ordine să nu vizeze direct manifestanții, în timp ce comandantul armatei iraniene a avertizat despre un posibil răspuns „în forță” la orice amenințare externă.

Teheranul a condamnat totodată ceea ce consideră o „interferență” a Washingtonului în treburile interne ale Iranului și a respins amenințările ca fiind o provocare, pe măsură ce protestele continuă să capete amploare, iar economia rămâne sub presiune majoră din cauza inflației și prăbușirii rialului.

Această evoluție amplifică tensiunile existente între SUA și Iran, într-un context regional deja marcat de rivalități și conflicte, și ridică întrebări despre modul în care Washingtonul va răspunde în continuare dacă violența împotriva civililor se intensifică.