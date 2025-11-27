Administrația Prezidențială confirmă oficial că CSAT a luat o decizie în cazul tranzacției dintre ungurii de la MVM și nemții de la E.On Energie România

Administrația Prezidențială confirmă, în prima sa poziție oficială, că CSAT a luat o decizie în cazul tranzacției notificate de MVM statului român.

Potrivit răspunsului pentru Mediafax, hotărârea a fost luată în termenul legal de 90 de zile și comunicat operativ Secretariatul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Palatul Cotroceni nu spune care a rezultatul deciziei

Oficialii Guvernului, sub umbrela căruia funcționează CEISD, nu au dat încă un răspuns la aceeași solicitare trimisă de Mediafax.

Nici oficialii companiile implicate din Ungaria, respectiv Germainia, nu au comunicat dacă au fost informați oficial, așa cum a întrebat Mediafax.

Presa din România a publicat, de marți, pe surse, că avizul CSAT ar fi negativ, în armonie cu poziția CEISD.

Cronologia tranzacției

Acordul dintre Grupul MvM și E.ON a fost analizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce acesta a fost notificat pe 20 august de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, cu propunerea de neavizare a operațiunii privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A.

„Tranzacția prin care MVM Energy Private Limited Liability Company dobândește controlul asupra E.ON Energie Romania S.A. și E.ON Asist Complet S.A. se află în analiză la Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a confirmat Adminstrația Prezidențială, după ce e detaliat cadrul legislativ aferent avizului în cazul unei investiții străine.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.

Răspunsul integral al Administrației Prezidențiale

„Potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, investitorul străin prevăzut la art. 2 lit. a) care dorește să realizeze o investiție străină directă în România depune la Secretariatul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței, o cerere de autorizare a investiției străine directe.

În situația în care, luând în considerare specificul și complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securității și ordinii publice, precum și asupra proiectelor și programelor de interes pentru Uniunea Europeană, CEISD decide că este necesară consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aceasta declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare, solicitând CSAT emiterea unui aviz, care va fi comunicat în cel mult 90 de zile de la solicitare, informând de îndată solicitantul.

Avizul CSAT este conform pentru soluțiile pe care Consiliul Concurenței sau Guvernul României le pot pronunța potrivit prevederilor alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, vă comunicăm că CEISD a declanșat procedura de cercetare detaliată și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., achiziționează 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A., tranzacție care a fost analizată de către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în termenul legal de 90 de zile de la solicitare.

Rezultatul acestei analize a fost comunicat, de către Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în mod operativ, Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare, ședințele Consiliului au caracter secret, iar hotărârile acestuia se comunică autorităților administrației publice şi instituțiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepția celor pentru care se hotărăște altfel”, a transmis Departamentul Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale.