Prima pagină » Economic » Războiul din Iran: Piețele bursiere europene se închid pe roșu

Războiul din Iran: Piețele bursiere europene se închid pe roșu

Piețele bursiere europene au fost pe roșu. Luni, acestea au închis în scădere pe fondul războiului în desfășurare din Orientul Mijlociu, acțiunile din turism și companiile aeriene scăzând brusc, iar creșterea prețurilor la energie stârnind temeri privind noi presiuni inflaționiste.
Războiul din Iran: Piețele bursiere europene se închid pe roșu
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
02 mart. 2026, 20:32, Economic

Bursa de la Paris a scăzut cu 2,17%, cea de la Frankfurt cu 2,56%, în timp ce cea de la Londra a închis în scădere cu 1,20%, iar cea de la Milano cu 1,97%, potrivit Le Figaro.

„Reacția piețelor financiare la escaladarea din Orientul Mijlociu rămâne în general destul de moderată. Având în vedere creșterea bruscă a prețurilor la energie, pierderile de pe piața bursieră ar fi putut fi semnificativ mai mari la scară globală”, spune Andreas Lipkow de la CMC Market.

Wall Street a avut o evoluție mai bună, indicele Dow Jones scăzând cu 0,17%, indicele S&P 500 mai larg scăzând cu 0,03%, iar indicele Nasdaq crescând cu 0,34% în jurul orei 16:50 GMT. „Statele Unite sunt mai bine protejate” de un șoc energetic „decât Europa datorită independenței sale energetice”, explică Kathleen Brooks. „Mai mult, o creștere a prețurilor petrolului este în avantajul celui mai mare producător mondial, Statele Unite”.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor