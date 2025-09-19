Administrația Prezidențială confirmă că CSAT are în analiză tranzacția dintre ungurii de la MVM și nemții de la E.ON. Când este așteptat avizul, pozitiv sau negativ

Acordul dintre Grupul MvM și E.ON este în continuare analizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după cum a confirmat Administrația Prezidențială, vineri, la solicitarea trimisă joi după-amiază de reporterul Mediafax pentru a clarifica stadiului actual al analizei tranzacției care a ajuns în analiza CSAT.

Acesta a fost notificat pe 20 august de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, cu propunerea de neavizare a operațiunii privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A.

„Tranzacția prin care MVM Energy Private Limited Liability Company dobândește controlul asupra E.ON Energie Romania S.A. și E.ON Asist Complet S.A. se află în analiză la Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a confirmat Adminstrația Prezidențială, după ce e detaliat cadrul legislativ aferent avizului în cazul unei investiții străine.

Contextul analizei

Întrebarea Mediafax a venit în contextul în care grupul MVM a declarat public, pentru Economica, dar a adus și detalii ca răspuns la solicitarea Mediafax, miercuri, că suspendă pentru moment o procedură privind investițiile străine în relație cu Comisia Europeană, dar este interesat în continuare să finalizeze tranzacția notificată. Este vorba de mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation) al Comisiei Europene (Regulamentul privind subvențiile străine).

Grupul nu a clarificat, la întrebarea suplimentară a reporterului Mediafax, dacă a anunțat oficialii CSAT în legătură cu acestă procedură și dacă acest demers echivalează și cu suspendarea analizei efectuate de CSAT în acest caz.

În solicitarea transmisă secretariatului CSAT, reporterul Mediafax a întrebat și data la care este estimat ca acest subiect să fie inclus pe agenda unei ședințe a forului, precum și data-mimită pentru a anunța o decizie. Termenul legal, de 90 de zile de la data notificării, ar fi pe 18 noiembrie, din calculele Mediafax, dacă se iau în considerare zilele calendaristice.

În acest context, Administrația Prezidențială a precizat că, potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, informațiile din domeniul apărării şi securității naționale fac parte din categoria informațiilor clasificate, al căror regim, în ce privește transmiterea lor, este circumscris exigențelor legale instituite prin Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.

Răspunsul integral al Administrației Prezidențiale pentru Mediafax:

„Referitor la solicitarea dumneavoastră privind informații legate de achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., vă comunicăm următoarele: Sub aspectul incidenței normelor legale prin care este învestit Consiliul Suprem de Apărare a Țării să funcționeze, potrivit art. 119 din Constituția României și dispozițiilor Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea acestui organism statal, prerogativele sale sunt sintetizate în atribuții care privesc exclusiv organizarea și coordonarea unitară a activităților referitoare la apărarea țării și securitatea națională. Potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, investitorul străin prevăzut la art. 2 lit. a) care dorește să realizeze o investiție străină directă în România depune la Secretariatul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței, o cerere de autorizare a investiției străine directe. În situația în care, luând în considerare specificul și complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securității și ordinii publice, precum și asupra proiectelor și programelor de interes pentru Uniunea Europeană, CEISD decide că este necesară consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aceasta declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare, solicitând CSAT emiterea unui aviz, care va fi comunicat în cel mult 90 de zile de la solicitare, informând de îndată solicitantul. Avizul CSAT este conform pentru soluțiile pe care Consiliul Concurenței sau Guvernul României le pot pronunța potrivit prevederilor alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022. În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, vă comunicăm că tranzacția prin care MVM Energy Private Limited Liability Company dobândește controlul asupra E.ON Energie Romania S.A. și E.ON Asist Complet S.A. se află în analiză la Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Totodată, vă reamintim că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public stabilește concret care sunt informațiile care pot fi de interes public. Potrivit art. 12 alin. (1) lit. a) din lege, informațiile din domeniul apărării şi securității naționale fac parte din categoria informațiilor clasificate, al căror regim, în ce privește transmiterea lor, este circumscris exigențelor legale instituite prin Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate”.

Răspunsul integral al Grupului MVM pentru Mediafax