Prima poziție a companiei-mamă a E.ON din Germania după decizia Guvernului de aviza negativ vânzarea către ungurii de la MVM. Răspunsul OFICIAL

Oficialii E.ON au anunțat că așteaptă o înștiințare detaliată cu motivele care au stat baza deciziei anunțate miercuri de CEISD.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a informat miercuri dup-amiază că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

„Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României. Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate”, au transmis oficialii CEISD. Potrivit Cancelariei premierului, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României, se arăta în comunicatul de miercuri al Cancelariei premierului.

„Așteptăm motivele acestei decizii”

Este o decizie pe care o așteaptă și E.ON, potrivit răspunsului oficial transmis de solicitarea reporterului Mediafax. O cere oficială similară a fost trimisă și la Budapesta, pentru un punct de vedere al partenerilor din acordul încheiat acum aproximativ șapte luni.

„E.ON a luat act de decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de a supune Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neaprobare a tranzacției privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și a 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Societate cu Răspundere Limitată. Așteptăm motivele acestei decizii și, odată primite, le vom analiza în detaliu, în așteptarea deciziei finale a Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a declarat un purtător de cuvânt al E.ON, la solicitarea Mediafax.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.