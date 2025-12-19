Acordul dintre MVM și E.ON încetează azi. „MVM regretă că guvernul român nu susține tranzacția”. Declarațiile oficialilor de la Budapesta

Contractul de achiziție dintre Grupul MVM și Grupul E.ON, semnat la 16 decembrie 2024 − pentru achiziționarea a 68% din acțiunile E.ON Energie România și a 98% din acțiunile E.ON Asist Complet − va înceta astăzi de comun acord, a transmis Grupul MVM, la solicitarea Mediafax

„MVM regretă că guvernul român nu susține tranzacția, în ciuda faptului că părțile contractante au cooperat în toate modurile cu guvernul și autoritățile române. MVM își menține angajamentul față de diversificarea portofoliului și extinderea internațională stabilite în strategia sa. În calitate de al optulea cel mai mare grup din Europa Centrală și de Est, continuă să acorde prioritate oportunităților de afaceri regionale. MVM intenționează să consolideze în continuare securitatea aprovizionării regiunii prin extinderea sa regională”, au răspuns oficialii de la Budapesta.

„Grupul MVM continuă să lucreze pentru a deveni un „hub” regional în majoritatea domeniilor industriei energetice, pe lângă tranzacționarea cu gaze naturale”, se arată în răspuns.

Cronologia acordului

Administrația Prezidențială a confirmat, pe 27 noiembrie, în prima sa poziție oficială, că CSAT a luat o decizie în cazul tranzacției notificate de MVM statului român.

Informațiile pe surse indicau anterior că avizul a fost negativ, în acord cu notificarea CEISD.

Potrivit răspunsului pentru Mediafax, hotărârea a fost luată în termenul legal de 90 de zile și comunicat operativ Secretariatul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Acordul dintre Grupul MvM și E.ON a fost analizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce acesta a fost notificat pe 20 august de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, cu propunerea de neavizare a operațiunii privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A.

„Tranzacția prin care MVM Energy Private Limited Liability Company dobândește controlul asupra E.ON Energie Romania S.A. și E.ON Asist Complet S.A. se află în analiză la Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, a confirmat Adminstrația Prezidențială, după ce e detaliat cadrul legislativ aferent avizului în cazul unei investiții străine.

Acordul dintre Grupul MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, oficializând anunțul privind intenția companiei germane exprimată în urmă cu câteva luni de a ieși de pe piața de furnizare din România. Acesta nu poate fi finalizat fără toate avizele din partea statului român.

E.ON Energie România este o companie de furnizare de energie electrică și gaze naturale care are în România aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.