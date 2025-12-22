Prima reacție a companiei-mamă E.ON din Germania, după ce e căzut tranzacția cu ungurii de la MVM. Care este planul de aici încolo

E.ON se va concentra pe dezvoltarea afacerilor sale din România, după ce înțelegerea cu Grupul MVM a încetat vineri, așa cum a relatat în premieră Mediafax, vineri seara, conform unui răspuns transmis de MVM. Răspunsul vine după ce Administrația Prezidențială a transmis oficial, pe 27 noiembrie, la solicitarea Mediafax, că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, au analizat tranzacția prin care grupul ungar MVM și nemții de la E.ON Energie România S.A.

Potrivit unor surse apropiate situației, citate la momentul anunțării acordului de e-nergia.ro, valoarea tranzacției este de circa 205 milioane de euro.

Traseul tranzacției

Potrivit E.ON, în decembrie 2024, MVM și E.ON au ajuns la un acord pentru vânzarea și cumpărarea afacerii E.ON de retail de energie și soluții pentru clienți din România. Conform acordului, MVM urma să achiziționeze participația de 68% a E.ON în E.ON Energie România și participația de 98% a E.ON în E.ON Asist Complet.

E.ON Energie România este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze și electricitate din România, cu aproximativ 3,4 milioane de clienți. E.ON Assist Complet este o companie regională de servicii care oferă servicii de instalare a infrastructurii și întreținere aferentă energiei. Delgaz, divizia reglementată de energie și gaze a E.ON, nu a făcut parte din acord.

„E.ON a luat act de decizia MVM de a-și retrage cererea de aprobare pentru investiții străine directe în România. Aprobarea investițiilor străine directe (ISD) a fost o condiție pentru finalizarea tranzacției, alături de aprobarea FSR (Foreign Subsidies Regulation – n.r.) de către Comisia Europeană. Pe baza retragerii ambelor aprobări, E.ON și MVM au convenit să rezilieze acordul de vânzare-cumpărare”, a răspuns un purtător de cuvânt al E.ON, la solicitarea Mediafax.

Grupul MVM a declarat public, pentru Economica, dar a adus și detalii ca răspuns la solicitarea Mediafax, la jumătatea lunii septembrie, că suspendă pentru moment o procedură privind investițiile străine în relație cu Comisia Europeană, dar este interesat în continuare să finalizeze tranzacția notificată. Este vorba de mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation) al Comisiei Europene (Regulamentul privind subvențiile străine). Grupul nu a clarificat dacă a anunțat oficialii CSAT în legătură cu acestă procedură și dacă acest demers echivalează și cu suspendarea analizei efectuate de CSAT în acest caz. CSAT a confirmat ulterior pentru Mediafax, că are în continuare cazul în analiză.