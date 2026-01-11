Comandamentul Energetic Național, convocat luni. Ivan spune că avem în depozitele de gaz cu 15% peste media UE

Întâlnirea Comandamentului va avea loc la sediul Dispecerului Energetic Național.

„Săptămâna trecută am pregătit această perioadă geroasă pentru a ne asigura că avem suficiente gaze, atât în depozite, cât și din extracție. Plus, pentru a balansa și a acoperi până la 58.000.000 de m3 pe zi, vom putea să aducem și din importuri suficiente gaze. Am avut inspirația încă de vara trecută să umplem la refuz depozitele noastre cu gaze naturale pentru a fi pregătiți pentru iarna geroasă, care se pare că a și venit. Și România, putem spune, va avea suficiente gaze ca să livreze în toată această perioadă geroasă, care va avea temperaturi de până la minus 15 grade în aceste trei zile”, a declarat, duminică seara, la Digi24, Bogdan Ivan.

El spune că și din punct de vedere al energiei electrice lucrurile stau bine după prelungirea vieții centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia.

„Acum suntem în formă maximă și producem tot ce putem să producem ca și energie electrică pe cărbune pentru a suplini un necesar de aproximativ 8.800 MW în aceste zile extern de geroase pentru țara noastră și pentru toată regiunea. Pentru că atunci când avem ger în România avem și în statele vecine, automat și ele au nevoie de mai multă energie. Și singura variantă pentru a trece cu bine această perioadă este să ne bazăm pe noi și pe capacitățile noastre de producție a energiei electrice”, a spus ministrul.

Depozite de gaz, pline în propor ție de 68%

Bogdan Ivan susține că România este astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană.

„În momentul de față noi extragem zinic între 21 și 23 de milioane de metri cub de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de metri cub de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi”, a declarat ministrul Energiei.

El spune că, prin comparație cu media UE, suntem la aproximativ 15% peste media Uniunii Europeane.

Rom ânia, poten țial jucător regional

Bogdan Ivan susține că România nu mai importă gaze din Federația Rusă din 2023 și că țara noastră se comportă astăzi ca un potențial jucător regional.

El a explicat că se importă gaze din Statele Unite ale Amedicii, se revând către Republica Moldova, și se asigură tranzit către Ucraina, „dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri”.

„Nu degrevăm România de această resursă extrem de importantă, ci din contră folosim gaze naturale ale altui statul pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri făcând profituri prin companiile românești”, a mai spus ministrul Energiei.