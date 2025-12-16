Premierii Poloniei și Finlandei: Flancul Estic devine un pilon central al apărării europene

În cadrul Conferinței de presă comune a liderilor prezenți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est de la Helsinki, Finlanda, cei doi prim-miniștri au fost întrebați ce înseamnă, în termeni concreți, rolul de lider pe care Polonia și Finlanda îl asumă pe Flancul Estic al Uniunii Europene.

Finlanda: Apărarea Flancului Estic înseamnă proiecte concrete și coordonare cu NATO

Antti Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei a declarat: „Așa cum ați menționat, Finlanda și Polonia își asumă un rol de leadership în acest format al statelor de pe Flancul Estic. Uniunea Europeană a decis că această zonă este esențială pentru apărarea Europei și pentru consolidarea apărării comune.

Am hotărât să lucrăm împreună și să dezvoltăm proiecte concrete. Cooperarea noastră se desfășoară la nivel militar, între miniștrii apărării, în strânsă coordonare cu Comisia Europeană și cu NATO.

Pentru noi, apărarea Flancului Estic înseamnă în primul rând apărare antiaeriană, capacități de drone, forțe terestre și o cooperare foarte solidă. Din partea Comisiei Europene avem nevoie, desigur, de sprijin financiar. În cadrul actualului buget multianual există aproximativ 1,5 miliarde de euro disponibili, iar speranța noastră este ca în viitorul cadru financiar să existe fonduri mult mai consistente dedicate apărării, ceea ce este si țelul nostu”, a încheiat acesta.

Polonia: O cooperare regională solidă, esențială pentru securitatea Europei

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei: „Cooperarea noastră cu Finlanda și cu celelalte state din regiune nu este ceva nou. Este una dintre cele mai solide și responsabile forme de cooperare politică din Europa.

Avem amenințări și interese comune, proiecte comune și o înțelegere foarte clară a riscurilor de securitate din această parte a Europei. Nu există conflicte de interese între noi, ceea ce face colaborarea extrem de eficientă, nu doar la nivel de lideri, ci și între ministere, în special cele ale apărării dar și la nivel de consilieri.

Este o muncă ce trebuie să fie permanentă. Un obiectiv major este folosirea eficientă a fondurilor europene pentru apărare, iar acest lucru necesită presiune politică puternică și o voce unitară la nivel european.

Astăzi, în Europa, există o înțelegere mult mai clară a nevoilor de securitate ale Flancului Estic. Suntem pragmatici și convinși că acest format de cooperare este esențial nu doar pentru Polonia sau Finlanda, ci pentru securitatea întregii Europe și poate deveni un model pentru alte regiuni. Este important ca acest lucru să fie clar pentru toți partenerii noștri”, a conchis Tusk.