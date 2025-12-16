UE ajustează planul din 2035 privind eliminarea mașinilor pe benzină și motorină

Comisia Europeană a confirmat că va modifica legislația care prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și autoutilitarele noi să aibă emisii zero.

Pragul va scădea de la 100% la 90%, ceea ce deschide calea pentru menținerea pe piață a unor modele hibride plug-in și, în anumite condiții, a motoarelor cu ardere internă.

Restul de 10% din producție va trebui compensat prin măsuri ecologice aplicate în fabrici, precum utilizarea oțelului verde produs în Europa sau folosirea biocombustibililor pentru vehiculele non-electrice, scrie The Guardian.

Potrivit Comisiei, această abordare va permite ca hibridele, vehiculele cu extensie de autonomie și motoarele clasice să rămână o opțiune, alături de mașinile electrice și cele pe hidrogen.

În același timp, Bruxelles-ul a relaxat și obiectivele pentru autoutilitare electrice, reducând ținta de scădere a emisiilor până în 2030 de la 50% la 40%.

Decizia vine după lobby intens din partea cancelarului german Friedrich Merz și a premierului italian Giorgia Meloni și este văzută drept o victorie pentru industria auto europeană, care întâmpină dificultăți în tranziția către electric și se confruntă cu o concurență tot mai dură din partea producătorilor chinezi.

Modificarea a fost criticată dur de Verzii din Parlamentul European, care susțin că măsura slăbește semnificativ una dintre cele mai importante politici europene de reducere a emisiilor.