Prima pagină » Știrile zilei » UE ajustează planul din 2035 privind eliminarea mașinilor pe benzină și motorină

UE ajustează planul din 2035 privind eliminarea mașinilor pe benzină și motorină

Uniunea Europeană va permite ca o parte din mașinile noi vândute după 2035 să nu fie complet nepoluante, după presiuni puternice din partea industriei auto și a unor state membre precum Germania și Italia.
UE ajustează planul din 2035 privind eliminarea mașinilor pe benzină și motorină
Foto: Shutterstock
Rareș Mustață
16 dec. 2025, 17:18, Economic

Comisia Europeană a confirmat că va modifica legislația care prevedea ca, din 2035, toate autoturismele și autoutilitarele noi să aibă emisii zero.

Pragul va scădea de la 100% la 90%, ceea ce deschide calea pentru menținerea pe piață a unor modele hibride plug-in și, în anumite condiții, a motoarelor cu ardere internă.

Restul de 10% din producție va trebui compensat prin măsuri ecologice aplicate în fabrici, precum utilizarea oțelului verde produs în Europa sau folosirea biocombustibililor pentru vehiculele non-electrice, scrie The Guardian.

Potrivit Comisiei, această abordare va permite ca hibridele, vehiculele cu extensie de autonomie și motoarele clasice să rămână o opțiune, alături de mașinile electrice și cele pe hidrogen.

În același timp, Bruxelles-ul a relaxat și obiectivele pentru autoutilitare electrice, reducând ținta de scădere a emisiilor până în 2030 de la 50% la 40%.

Decizia vine după lobby intens din partea cancelarului german Friedrich Merz și a premierului italian Giorgia Meloni și este văzută drept o victorie pentru industria auto europeană, care întâmpină dificultăți în tranziția către electric și se confruntă cu o concurență tot mai dură din partea producătorilor chinezi.

Modificarea a fost criticată dur de Verzii din Parlamentul European, care susțin că măsura slăbește semnificativ una dintre cele mai importante politici europene de reducere a emisiilor.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor