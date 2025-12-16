Prima pagină » Economic » Topul veniturilor în UE: În ce țară se câștigă cel mare salariu mediu lunar?

Topul veniturilor în UE: În ce țară se câștigă cel mare salariu mediu lunar?

La începutul anului, mulți europeni își reevaluează direcția profesională, iar nivelul unui salariu mediu lunar continuă să fie un factor esențial în luarea deciziilor. Conform datelor Eurostat pentru 2024, există diferențe semnificative de venit între statele europene, atât în valori brute, cât și ajustate la puterea de cumpărare, ceea ce evidențiază un decalaj constant între Vest și Est.
16 dec. 2025, 09:48, Economic

Ultimele statistici publicate de Eurostat și evidențiate de Euronews, indică un salariu mediu anual per angajat de 39.808 euro în UE. Disparitățile între țări sunt însă foarte mari: de la 15.387 euro în Bulgaria, până la 82.969 euro în Luxemburg – de peste cinci ori mai mult.

Pe lângă Luxemburg, alte cinci state depășesc pragul de 50.000 de euro pe an: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. În extrema opusă, alături de Bulgaria, se află Grecia și Ungaria, unde media anuală nu ajunge la 20.000 de euro.

Salariu mediu lunar, diferențe între Est și Vest

Clasamentul relevă un tipar clar: cele mai ridicate salarii se întâlnesc în Europa Occidentală și de Nord. În acest timp, țările din Europa Centrală, de Est și Sud-Est rămân cu mult în urmă. Datele Eurostat sunt ajustate pentru a reflecta echivalentul muncii cu normă întreagă, inclusiv acolo unde munca part-time este frecventă.

Specialiștii atribuie aceste diferențe structurii economice și nivelului de productivitate. Giulia De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii, menționează că economiile cu productivitate ridicată își permit salarii mai mari, mai ales în sectoare cu valoare adăugată mare, precum tehnologia informației, serviciile financiare sau industria avansată.

Un alt element important îl reprezintă influența sindicatelor și amploarea negocierilor colective. Potrivit Agnieszka Piasna, cercetător la Institutul European al Sindicatelor, statele cu nivel scăzut de sindicalizare și rate ridicate ale șomajului – caracteristice multor țări din Europa Centrală și de Est – au salarii mai mici din cauza puterii reduse de negociere a angajaților.

Salariile ajustate în funcție de puterea de cumpărare

Analizate prin prisma puterii de cumpărare (PPS), diferențele se atenueazăn mai scrie Euronews. Intervalul variază de la 21.644 PPS în Grecia, la 55.051 PPS în Luxemburg. De asemenea, raportul între cel mai mare și cel mai mic salariu se reduce la 2,5.

În top, după Luxemburg, se află Belgia, Danemarca, Germania și Austria, toate cu valori de peste 48.500 PPS. La coada clasamentului rămân Grecia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Estonia, cu sub 28.000 PPS.

Unele țări își modifică poziția considerabil: România urcă de pe locul 22 pe locul 13 atunci când se ține cont de costurile de trai, în timp ce Estonia pierde câteva poziții.

Dacă tendințele din ultimii cinci ani continuă, salariul mediu anual în UE ar putea ajunge la aproximativ 41.600 euro în 2025 și 43.400 euro în 2026. Totuși, ritmul de creștere va rămâne inegal între statele Uniunii.

