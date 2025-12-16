Meta a tolerat reclamele frauduloase din China pentru a-și proteja profiturile de miliarde de dolari

Documentele analizate arată că, între 2022 și 2025, veniturile Meta din publicitatea provenită din China au urcat de la 7,4 miliarde USD la 18,4 miliarde USD, reprezentând peste 11% din totalul global. Din această sumă, până la 3 miliarde USD pe an ar fi asociate cu reclame frauduloase, inclusiv pentru escrocherii online, jocuri de noroc ilegale și produse interzise.

Rețelele implicate, organizate pe niveluri „top-tier” și „second-tier”, ar fi exploatat lacunele în sistemele de verificare ale companiei. Au reușit în acest fel să păstreze active reclamele suficient timp pentru a induce în eroare utilizatori din întreaga lume.

Meta – schimbări de strategie și efecte

Inițial, Meta a constituit o echipă dedicată combaterii abuzurilor provenite din China. Așa a reușit să reducă ponderea reclamelor frauduloase. Veniturile din această țară au scăzut de la 19% la 9%, în a doua parte a anului 2024. Totuși, ulterior, în urma unei modificări de strategie, echipa a fost desființată, iar restricțiile aplicate agențiilor chineze s-au relaxat. Consecința: până la mijlocul lui 2025, nivelul reclamelor interzise a urcat din nou, ajungând la aproximativ 16%.

Un raport realizat de o firmă de consultanță externă a concluzionat că politicile Meta au favorizat indirect răspândirea fraudelor în sistemul publicitar al platformei din China. Acest lucru contrastează cu platformele rivale care aplică standarde de verificare mult mai stricte.

Problema nu se limitează la utilizatorii din China. Reclamele sunt afișate la nivel internațional, iar victimele includ persoane care au cumpărat produse contrafăcute sau au investit în scheme financiare ilegale. Într-un caz investigat de autorități, au fost confiscați 214 milioane USD în urma unei fraude bazate pe reclame ce direcționau utilizatorii către grupuri de WhatsApp controlate de infractori.

Deși Meta susține că sistemele sale automate au blocat sau eliminat milioane de reclame suspecte și că lucrează alături de autorități, critici și foști angajați afirmă că toleranța față de conținutul fraudulos este determinată, în mare parte, de obiectivul de a crește veniturile.

Meta: Vulnerabilități și lipsă de transparență

Complexitatea rețelelor de agenții intermediare și modul opac de vânzare a reclamelor provenite din China facilitează publicarea masivă de conținut fraudulos. Documentele interne arată că, chiar și atunci când reclamele sunt marcate ca problematice sau detectate automat, ele pot rămâne active mai multe zile înainte de a fi revizuite manual, dacă acest pas are loc.

Investigația Reuters evidențiază conflictul dintre protejarea utilizatorilor și maximizarea veniturilor. Ca urmare a dezvăluirilor recente, oficiali din SUA au cerut autorităților de reglementare să impună Meta o reevaluare a politicilor de administrare a reclamelor și a responsabilității sale ca furnizor de conținut plătit.

Aceste informații apar într-un context în care marile companii tehnologice se confruntă cu critici crescânde privind modul de gestionare a publicității și protecția consumatorilor, existând posibilitatea unor modificări legislative și reglementări suplimentare în viitor.