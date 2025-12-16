China cere din nou Japoniei să retragă declarațiile privind Taiwanul

Ministerul de Externe de la Beijing prin vocea purtătorului de cuvânt, Guo Jiakun a afirmat că Japonia continuă să acționeze cu reticență și să pună piedici ascunse, încercând să evite o soluționare clară, punctând că poziție chineză „se opune ferm acestui lucru”.

Relația bilaterală dintre Japonia și China a fost grav deteriorată în urma declarațiilor făcute de Takaichi în prima parte a lunii noiembrie. Beijingul a reacționat atât prin retorică dură, când consulului general al Chinei la Osaka, Xue Jian, care a afirmat „capul murdar care se întinde trebuie tăiat”, dar și prin măsuri economice.

Guvernul de la Beijing a suspendat proiecția unor filme japoneze, a restricționat importurile de produse alimentare din Japonia, a amânat reluarea negocierilor comerciale și a transmis avertismente cetățenilor chinezi cu privire la călătoriile și studiile în Japonia.