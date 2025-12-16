Prima pagină » Știrile zilei » China cere din nou Japoniei să retragă declarațiile privind Taiwanul

China a reiterat marți solicitarea ca Japonia să retragă declarațiile făcute de premierul Takaichi, luna trecută, după ce șefa guvernului de la Tokyo a afirmat că un atac chinez în Taiwan ar declanșa o reacție militară japoneză, informează Reuters.
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 11:11, Știri externe

Ministerul de Externe de la Beijing prin vocea purtătorului de cuvânt, Guo Jiakun a afirmat că Japonia continuă să acționeze cu reticență și să pună piedici ascunse, încercând să evite o soluționare clară, punctând că poziție chineză  „se opune ferm acestui lucru”. 

Relația bilaterală dintre Japonia și China a fost grav deteriorată în urma declarațiilor făcute de Takaichi în prima parte a lunii noiembrie.  Beijingul a reacționat atât prin retorică dură, când consulului general al Chinei la Osaka, Xue Jian, care a afirmat „capul murdar care se întinde trebuie tăiat”, dar și prin măsuri economice. 

Guvernul de la Beijing a suspendat proiecția unor filme japoneze, a restricționat importurile de produse alimentare din Japonia, a amânat reluarea negocierilor comerciale și a transmis avertismente cetățenilor chinezi cu privire la călătoriile și studiile în Japonia. 

 

 

