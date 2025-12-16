Parlamentul European a acordat Premiul Saharov 2025 jurnaliștilor aflați în detenție Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli

Cei doi laureați, aflați în detenție în țările lor, nu au putut fi prezenți și au fost reprezentați de apropiați și susținători.

Înaintea ceremoniei, Roberta Metsola a susținut o conferință de presă alături de reprezentanții laureaților, organizată în sala de conferințe „Daphne Caruana Galizia” din Parlament.

Tot marți dimineață, reprezentanți ai laureaților și ai celorlalte personalități nominalizate au participat la un seminar media în format hibrid, iar luni seara comisiile de specialitate ale Parlamentului au avut o dezbatere dedicată situației celor doi jurnaliști, cu participarea celor care i-au reprezentat oficial.

Andrzej Poczobut, jurnalist, eseist, blogger și activist aparținând minorității poloneze din Belarus, este cunoscut pentru criticile sale directe la adresa regimului Lukașenka. Reținut în 2021, el a fost condamnat la opt ani de colonie penitenciară. Potrivit informațiilor prezentate la Bruxelles, starea sa de sănătate s-a degradat, însă îi este refuzată îngrijirea medicală necesară, iar familia nu are permisiunea de a-l vizita.

Mzia Amaglobeli, jurnalistă georgiană și directoare a publicațiilor online Batumelebi și Netgazeti, a fost arestată în ianuarie 2025, după ce s-a alăturat protestelor anti-guvernamentale. În august, ea a fost condamnată la doi ani de închisoare, devenind, conform celor prezentate în Parlament, prima femeie deținut politic din Georgia de la obținerea independenței.

Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, numit după fizicianul sovietic și disidentul politic Andrei Saharov, este cea mai înaltă distincție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.

A fost instituit în 1988 și este acordat anual persoanelor sau organizațiilor care apără drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, drepturile minorităților, respectarea dreptului internațional, democrația și statul de drept.