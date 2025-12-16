„Putin nu crede în oameni, dar numără fiecare dolar pe care îl pierde. Banii Rusiei trebuie folosiți integral pentru a ne apăra”, spune Zelenski

În discursul susținut marți în parlamentul Olandei, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a a cerut liderilor europeni folosirea integrală a activelor rusești înghețate. El spune că responsabilizarea financiară a Rusiei este esențială pentru oprirea războiului și prevenirea unor conflicte viitoare.

„Majoritatea activelor se află în Europa. Aceste active rusești pot și trebuie să fie folosite integral pentru a ne apăra împotriva agresiunii Rusiei”, a transmis liderul ucrainean.

Mai mult decât oprirea războiului

Zelenski a precizat că obiectivul Ucrainei și al partenerilor săi nu se limitează la oprirea actualei invazii. Acesta vizează schimbarea structurală a situației de securitate din întreaga regiune.

„Împreună cu partenerii noștri, lucrăm nu doar pentru a opri vărsarea de sânge, ci și pentru a schimba situația de-a lungul granițelor Rusiei – astfel încât să nu mai existe nicio oportunitate de a începe un nou război”.

„Agresorul trebuie să plătească ”

Președintele Ucrainei a menționat că o pace durabilă nu poate fi obținută fără a trage la răspundere a agresorul. El atrage atenția că lipsa unor consecințe reale ar crea premisele unor noi agresiuni.

„Este vorba și despre a face Rusia să învețe, în sfârșit, să trăiască după regulile statului de drept. Iar acest lucru va funcționa doar dacă există o responsabilitate reală. Dacă pedeapsa pentru agresor devine inevitabilă”.

Potrivit lui Zelenki, decizia de a folosi banii Rusiei reprezintă nu numai un sprijin concret pentru Ucraina, ci și un semnal clar că agresiunea are un cost inevitabil. „Agresorul trebuie să plătească. Este vorba și despre restabilirea dreptății, într-un mod pe care Rusia îl va resimți cu adevărat”.

Banii Rusiei, instrument de presiune

Presiunea financiară este unul dintre puținele instrumente capabile să influențeze comportamentul regimului rus, consideră Zelenski. „Putin nu crede în oameni”, a explicat liderul ucrainean. „El crede doar în putere și în bani. Rușii nu își numără morții. Dar numără fiecare dolar și fiecare euro pe care îi pierd”.

„De aceea este nevoie de o decizie fermă privind banii Rusiei. Aceste fonduri trebuie să fie folosite pentru a ne apăra împotriva Rusiei”. „Vă îndemn să susțineți acest lucru”, le-a transmis el liderilor europeni.

Decizie dificilă la Bruxelles

Cererea Ucrainei va fi discutată joi și vineri, la Bruxelles, în cadrul summitului liderilor Uniunii Europene. Statele membre trebuie să hotărască dacă vor aproba un împrumut pentru Ucraina garantat cu lichiditățile rusești înghețate la Euroclear (Belgia) sau dacă vor opta pentru o alternativă finanțată direct din bugetele naționale.

Negocierile sunt dificile pentru că nu există încă un acord între statele membre. Belgia și-a exprimat îngrijorarea legată de mecanismul propus, Ungaria se opune deschis, iar în ultimele zile au apărut rezerve și din partea Italiei, Slovaciei, Cehiei, Maltei și Bulgariei.

Activele rusești sau banii statelor UE

După Consiliul miniștrilor de externe de luni, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a recunoscut că discuțiile sunt complicate, dar a declarat că speră să fie luată „decizia corectă” la reuniunea de la finele săptămânii. În opinia sa, împrumutul garantat cu activele Rusiei este „cea mai bună soluție” pentru a întări poziția Ucrainei și a descuraja Moscova.

Cancelarul Germaniei a avertizat că Uniunea Europeană „va fi grav afectată” dacă nu sprijină financiar Ucraina. Friedrich Merz a declarat că UE riscă să își piardă capacitatea de a acționa dacă nu ajunge rapid la un acord pentru împrumutul de 210 miliarde destinat Ucrainei.

Alternativa aflată în discuție este ca UE să acorde statului ucrainean un credit finanțat direct din contribuțiile statelor membre. Această variantă ar transfera costurile integral asupra bugetelor naționale și ar necesita un consens politic unanim. Cu alte cuvinte, toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să fie de acord.