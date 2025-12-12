UE blochează pe termen nelimitat miliardele Rusiei pentru a finanța Ucraina

Ambasadorii UE au convenit asupra imobilizării pe termen nedefinit a activelor Băncii Centrale a Rusiei, un pas decisiv în sprijinul Ucrainei. Decizia a fost supusă votului formal vineri. Valoarea activelor înghețate este estimată la aproximativ 210 miliarde de euro.

Soluție pe termen lung pentru finanțarea Ucrainei

Decizia a fost luată înaintea summitului UE programat pentru joi, 19 decembrie. Măsura vizează înlesnirea unui împrumut substanțial pentru Kiev, într-un moment în care sprijinul internațional pentru Ucraina s-a redus semnificativ.

Cea mai mare parte a fondurilor rusești înghețate, aproximativ 185 de miliarde de euro, este deținută de banca belgiană Euroclear. Până acum, UE a utilizat doar dobânzile generate de aceste active, transferând Ucrainei 3,7 miliarde de euro în 2024. Scăderea drastică a sprijinului militar în 2025, mai ales după decizia SUA de a limita finanțarea sub președintele Donald Trump, a forțat însă Europa să caute alte soluții.

Zelenski: Banii Rusiei să reconstruiască ce a distrus

Bruxelles-ul și Kievul susțin că folosirea activelor rusești pe termen nelimitat este justificată. „Este absolut corect ca activele înghețate ale Rusiei să fie folosite pentru a reconstrui ceea ce Rusia a distrus”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de BBC. „Iar acei bani să devină apoi ai noștri”, a adăugat liderul ucrainean.

Planul UE prevede acordarea unui împrumut de până la 90 de miliarde de euro Ucrainei, acoperind aproximativ două treimi din necesarul său financiar pentru următorii doi ani. Ucraina are nevoie de aproximativ 135,7 miliarde de euro în 2026 și 2027. Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că aceste fonduri vor „permite Ucrainei să se apere eficient împotriva viitoarelor atacuri rusești”.

Compensații pentru Belgia din activele Rusiei

Totuși, Belgia rămâne reticentă. Autoritățile de la Bruxelles se tem de riscuri juridice și financiare majore, având în vedere că Euroclear se află sub jurisdicție belgiană. „Belgia este o economie mică… Imaginați-vă dacă ar trebui să suporte o notă de plată de 185 de miliarde de euro”, a atras atenția Veerle Colaert, profesoară de drept financiar la Universitatea KU Leuven.

Pentru a limita riscurile, Comisia Europeană propune garanții care să acopere întreaga sumă a activelor rusești. Eventualele pierderi ale Euroclear în instanțele din Rusia ar fi compensate din active rusești aflate în UE.

Verdictul instanțelor ruse va fi ignorat în UE

De asemenea, orice decizie a unei instanțe ruse împotriva Belgiei nu ar fi recunoscută pe teritoriul Uniunii. Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a precizat că instituțiile financiare din UE sunt „pe deplin protejate” împotriva procedurilor legale.

Banca Centrală a Rusiei a anunțat că a dat în judecată Euroclear într-un tribunal din Moscova, acuzând UE de furt. Și premierul Ungariei, Viktor Orban, a criticat decizia europeană. El a spus că liderii UE „se plasează deasupra regulilor” și subminează statul de drept.

Clauză de urgență pentru evitarea votului bianual

Ambasadorii UE au decis folosirea unei clauze de urgență din tratatele europene pentru a evita reînnoirea votului la fiecare șase luni. Imobilizarea va dura atât timp cât există o „amenințare imediată la adresa intereselor economice ale Uniunii” sau până când Rusia va plăti integral despăgubiri de război Ucrainei.

Ministrul suedez al finanțelor, Elisabeth Svantesson, a descris decizia drept „un pas important pentru a permite mai mult sprijin pentru Ucraina și pentru a ne proteja democrația”.