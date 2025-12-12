Oficial francez: Ucraina, SUA și Europa încă caută un numitor comun în negocierile de pace

„Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Acest teren comun trebuie să unească ucrainenii, americanii și europenii”, a declarat oficialul, potrivit Reuters.
„Aceasta ar trebui să ne permită, împreună, să facem o ofertă de negociere, o ofertă de pace solidă și durabilă, care să respecte dreptul internațional și interesele suverane ale Ucrainei, o ofertă pe care negociatorii americani sunt dispuși să o prezinte rușilor”.
Oficialul a declarat că nu există încă un document comun, dar că toate părțile vor continua negocierile în zilele următoare prin diverse apeluri telefonice și întâlniri. El nu a precizat dacă Washingtonul a stabilit un termen limită.
Kievul se confruntă cu presiuni din partea Casei Albe pentru a accepta o pace rapidă, însă respinge planul susținut de SUA luna trecută, considerat de mulți ca fiind favorabil Moscovei.
Marea Britanie, Franța și Germania, împreună cu alți parteneri europeni și Ucraina, au lucrat frenetic în ultimele săptămâni pentru a îmbunătăți propunerile inițiale ale SUA, care prevedeau ca Kievul să cedeze o parte din teritoriul său Moscovei, să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să accepte limitarea dimensiunii forțelor sale armate.
Oficialul francez a transmis că discuțiile au avut ca scop reducerea diferențelor cu Statele Unite și s-au concentrat pe teritoriul și potențialele garanții de securitate pentru Ucraina odată ce va fi încheiat un acord de pace.
Aceste discuții includ posibilitatea unei clauze de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, care ar implica Washingtonul și ar urma să liniștească Kievul în cazul în care ar fi atacat din nou de Rusia, a declarat oficialul.
Europenii s-au confruntat, de asemenea, cu presiuni în ultimele săptămâni, unele propuneri americane atingând elemente care privesc NATO și Uniunea Europeană, inclusiv sugestii privind accelerarea aderării Ucrainei la bloc.
„Perspectiva europeană a Ucrainei este clară și este o perspectivă realistă”, a declarat oficialul
„Acesta este angajamentul nostru și depinde de europeni și ucraineni să cadă de acord asupra modului de a proceda”.