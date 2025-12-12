Oficial francez: Ucraina, SUA și Europa încă caută un numitor comun în negocierile de pace

„Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Acest teren comun trebuie să unească ucrainenii, americanii și europenii”, a declarat oficialul, potrivit Reuters.

„Aceasta ar trebui să ne permită, împreună, să facem o ofertă de negociere, o ofertă de pace solidă și durabilă, care să respecte dreptul internațional și interesele suverane ale Ucrainei, o ofertă pe care negociatorii americani sunt dispuși să o prezinte rușilor”.

Oficialul a declarat că nu există încă un document comun, dar că toate părțile vor continua negocierile în zilele următoare prin diverse apeluri telefonice și întâlniri. El nu a precizat dacă Washingtonul a stabilit un termen limită.

Kievul se confruntă cu presiuni din partea Casei Albe pentru a accepta o pace rapidă, însă respinge planul susținut de SUA luna trecută, considerat de mulți ca fiind favorabil Moscovei.

Europa încearcă să corecteze propunerea inițială a SUA

Marea Britanie, Franța și Germania, împreună cu alți parteneri europeni și Ucraina, au lucrat frenetic în ultimele săptămâni pentru a îmbunătăți propunerile inițiale ale SUA, care prevedeau ca Kievul să cedeze o parte din teritoriul său Moscovei, să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să accepte limitarea dimensiunii forțelor sale armate.

Oficialul francez a transmis că discuțiile au avut ca scop reducerea diferențelor cu Statele Unite și s-au concentrat pe teritoriul și potențialele garanții de securitate pentru Ucraina odată ce va fi încheiat un acord de pace.

Aceste discuții includ posibilitatea unei clauze de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, care ar implica Washingtonul și ar urma să liniștească Kievul în cazul în care ar fi atacat din nou de Rusia, a declarat oficialul.

Europenii s-au confruntat, de asemenea, cu presiuni în ultimele săptămâni, unele propuneri americane atingând elemente care privesc NATO și Uniunea Europeană, inclusiv sugestii privind accelerarea aderării Ucrainei la bloc.

„Perspectiva europeană a Ucrainei este clară și este o perspectivă realistă”, a declarat oficialul

„Acesta este angajamentul nostru și depinde de europeni și ucraineni să cadă de acord asupra modului de a proceda”.