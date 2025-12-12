Liderul Coreei de Nord laudă militarii reveniți dintr-o misiune în Rusia

Kim a participat la o ceremonie de primire pentru o unitate de geniști a armatei nord-coreene care s-a întors acasă după ce a îndeplinit sarcini în Rusia.

În discursul publicat de KCNA, el a elogiat ofițerii și soldații Regimentului 528 de Geniști al Armatei Populare Coreene pentru „comportament eroic” și „eroism colectiv” în executarea ordinelor Partidului Muncitorilor din Coreea, pe durata unei misiuni de 120 de zile în afara țării, potrivit Reuters.

Potrivit KCNA, unitatea a fost trimisă la începutul lunii august și a desfășurat activități de luptă și lucrări de geniu în regiunea Kursk din Rusia, în timpul războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei.

În noiembrie, Ministerul rus al Apărării a anunțat că militarii nord-coreeni care au ajutat Rusia să respingă o incursiune majoră a armatei ucrainene în regiunea Kursk au un rol important în operațiunile de deminare din zonă.

Pactul de apărare reciprocă

În baza unui pact de apărare reciprocă, Coreea de Nord a trimis anul trecut aproximativ 14.000 de soldați să lupte alături de Rusia la Kursk, iar peste 6.000 au fost uciși, potrivit unor surse sud-coreene, ucrainene și occidentale.

Kim a declarat că nouă soldați nord-coreeni au fost uciși în timpul misiunii și a descris pierderea lor ca fiind „sfâșietoare”. El a anunțat că regimentul va primi Ordinul Libertății și Independenței, iar cei nouă militari căzuți vor fi distinși cu titlul de Erou al Republicii Populare Democrate Coreene, împreună cu alte onoruri de stat, a precizat KCNA.

Ceremonia de primire a avut loc vineri la Phenian, în prezența unor oficiali militari de rang înalt, lideri ai partidului de guvernământ, familii ale soldaților și mulțimi numeroase, potrivit relatării.

În discursul său, Kim a afirmat că regimentul a curățat zone periculoase în condiții de luptă și a demonstrat „loialitate absolută” față de partid și stat. El a elogiat, de asemenea, disciplina, instruirea politică și unitatea trupelor, spunând că prestația lor reprezintă un model pentru forțele armate.

Coreea de Nord își omagiază public militarii care au luptat pentru Rusia în războiul din Ucraina. În august, Kim i-a lăudat într-o întâlnire cu ofițeri implicați în operațiuni externe, iar presa de stat l-a arătat anterior acoperind cu drapelul național sicrie care păreau să fie ale soldaților repatriați după ce au murit alături de forțele ruse.