Kim Jong Un promite forțelor aeriene active noi și „o funcție nouă și importantă”

Liderul nord coreean, Kim Jong Un, a anunțat că armata sa aeriană va primi active strategice noi și „o nouă și importantă funcție”. Potrivit presei de stat, schimbările ar putea avea un rol major în planul național de descurajare nucleară, anunță duminică EFE.

Declarațiile au fost făcute vineri pe aeroportul Kalma, la aproape 200 de kilometri est de Phenian, în cadrul ceremoniei care a marcat 80 de ani de la formarea corpului aerian.

Agenția KCNA nu a oferit informații clare despre noile active.

Kim Jong Un a afirmat că „Forțele aeriene trebuie să respingă și să controleze hotărât orice fel de acte de spionaj și posibile provocări militare ale inamicilor pentru a invada spațiul aerian suveran al RPDC cu o forță spirituală copleșitoare și un spirit ofensiv”, informează KCNA.

La eveniment a fost prezentă și fiica liderului, Jue Ae.

Ea s-a aflat la dreapta tatălui său și a purtat o ținută aproape identică, inclusiv ochelari de soare. Cei doi au urmărit o demonstrație aeriană, așa cum informează sursele.

Aceasta a fost prima apariție publică a tinerei după vizita lor la Beijing, la începutul lunii septembrie, unde au participat la parada militară organizată la 80 de ani de la încheierea celui de al Doilea Război Mondial.

Kim Jong Un i-a felicitat pe piloții avioanelor de luptă, printre care și două femei, An Ok Gyong și Son Ju Hyang, numite de lider „tovarășe mândre care reprezintă femeile țării”.

El le-a strâns mâna tuturor și a participat la o sesiune foto cu grupul de zbor 59, Eroul Kil Yong Jo, din a doua aripă a forțelor aeriene.