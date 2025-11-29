Maia Sandu: Dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc, rămânem alături de Ucraina

Autoritățile moldovene au anunțat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație. Aceasta a fost a treia astfel de încălcare în nouă zile, potrivit Sky News.

Ministerul de Interne al Republicii Moldova a transmis că a identificat două drone ca fiind rusești. Acestea au zburat deasupra teritoriului moldovenesc, determinând închiderea spațiului aerian.

Dronele au zburat ulterior pe teritoriul ucrainean, a adăugat ministerul.

Președinta Maia Sandu a confirmat incidentul.

„În drumul lor către uciderea de civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

A treia agresiune în nouă zile

Republica Moldova a anunțat incidente asemănătoare pe 20 noiembrie și la începutul acestei săptămâni.

Moldovenii califică incidentele drept o încercare de intimidare în contextul conflictului din Ucraina și vorbesc despre „acțiuni ilegale și periculoase care reprezintă o amenințare pentru zborurile civile și viața oamenilor”.

La începutul săptămânii, ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, care a fost chemat în repetate rânduri la ministerul de Externe din cauza incidentelor, s-a trezit cu resturile unei drone în fața clădirii din care ieșea. Chiar și așa el a pus la îndoială faptul că drona a fost implicată în incidentul reclamat de moldoveni.

Incidente repetate în spațiul aerian al Moldovei

Incidentul de sâmbătă vine după o serie de încălcări recente ale spațiului aerian moldovean. Pe 25 noiembrie, șase drone au intrat ilegal în Republica Moldova în contextul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Una dintre drone, de producție rusească și inscripționată cu simbolul „Z”, s-a prăbușit în nordul țării, determinând Chișinăul să condamne ferm incidentul și să îl convoace pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov.

Diplomatul rus fusese convocat și pe 20 noiembrie, după ce alte două drone au survolat teritoriul Republicii Moldova. De fiecare dată, autoritățile moldovene au transmis note de protest, în timp ce ambasadorul a negat acuzațiile, susținând lipsa unor dovezi privind originea dronelor.