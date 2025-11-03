Noua prim-ministră a Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Care este motivul principal al demersului

Takaichi a afirmat, luni, în cadrul unui miting dedicat revenirii cetățenilor japonezi răpiți de autoritățile nord-coreene: „Am transmis deja Coreei de Nord intenția noastră de a organiza o întâlnire la nivel înalt. Îmi doresc ca liderii să se întâlnească direct și să obțină rezultate concrete. Sunt hotărât să rezolv problema răpirilor în timpul mandatului meu”.

Japonia susține că cel puțin 17 cetățeni au fost răpiți de agenți nord-coreeni la finalul anilor 1970 și începutul anilor 1980. Cinci dintre cetățenii răpiți au fost returnați în 2002, după o primă întâlnire istorică între premierul Junichiro Koizumi și Kim Jong Il.

Takaichi s-a întâlnit deja de două ori cu familiile victimelor și a discutat cazul și cu președintele american Donald Trump, continuând astfel eforturile inițiate de fostul premier, Shinzo Abe.

O eventuală întâlnire ar fi prima întâlnire directă între liderii Japoniei și Coreei de Nord de la vizita lui Koizumi la Phenian în 2004.