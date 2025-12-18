Proteste la Bruxelles: Fermierii au câștigat prima luptă. Semnarea acordului Mercosur, amânată până în ianuarie| FOTO-VIDEO

UPDATE: Fermierii au câștigat prima luptă. Semnarea acordului Mercosur amânată până în ianuarie.

În cadrul summitului, președinta Comisiei Europene a anunțat liderii UE că acordul comercial cu America Latină nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până luna viitoare, notează POLITICO.

UPDATE: Apelul Meloni-Lula perceput ca un factor decisiv pentru dinamica Mercosur

Un diplomat al UE a sugerat că atmosfera din jurul Mercosur este mult mai bună comparativ cu ieri, când părea că acordul ar putea eșua, scrie Euronews.

Faptul că Meloni și Lula, actorii cheie din Mercosur, păreau să fie pe aceeași lungime de undă, este o ușurare pentru statele membre care doresc acordul. Menținerea angajamentului lui Lula a fost considerată imperativă după ce brazilianul a amenințat că se va retrage dacă acordul nu va fi încheiat în această lună.

Totuși, în ciuda noului ton care a reieșit din summit, diplomatul a sugerat că faptul că apelul s-a încheiat fără o dată oficială – Brazilia a indicat un termen de 10 zile până la o lună – îi face nervoși pe susținătorii Mercosur.

Când a fost întrebat dacă acordul este acum pe drumul cel bun, diplomatul a spus că semnele indică „direcția corectă”, dar că nu este încă bătut în cuie. De asemenea, nu este clar dacă susținătorii precum Germania ar fi de acord cu un acord de principiu fără o dată stabilită.

UPDATE :Meloni afirmă că Italia va susține acordul UE-Mercosur, dar nu se angajează să stabilească o dată

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că guvernul său este pregătit să semneze acordul UE-Mercosur, dar nu a stabilit o dată, în contextul în care liderii europeni dezbat controversatul acord comercial.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urma să participe la ceremonia de semnare pe 20 decembrie în Brazilia. Fără aprobarea statelor membre, semnarea nu poate avea loc.

Într-o declarație făcută după o convorbire telefonică cu președintele brazilian Lula da Silva, Meloni a adoptat un ton conciliant, afirmând că nu se opune acordului, dar că sunt necesare mai multe garanții. Abia după aceea pactul ar trebui ratificat.

„Guvernul italian este gata să semneze acordul de îndată ce fermierilor li se vor oferi răspunsurile necesare. Acest lucru va depinde de deciziile Comisiei Europene și poate fi definit într-un termen scurt”, a declarat Meloni.

Într-un discurs adresat miercuri parlamentului italian la Roma, Meloni a temperat entuziasmul față de acord, calificându-l drept „prematur”. Ea a susținut că ar fi „necesar să se aștepte finalizarea, explicarea și discutarea cu fermierii noștri a pachetului de măsuri suplimentare de protecție a sectorului agricol”.

După convorbirea cu Lula, ea a părut mai constructivă.

Poziția Italiei este esențială, deoarece ar putea determina dacă se poate ajunge la o majoritate calificată a statelor membre ale UE necesară pentru aprobarea acordului. Discuțiile continuă la Bruxelles, unde liderii nu au dezbătut încă în mod oficial acordul Mercosur.

UPDATE: Liniștea s-a reinstalat în Piața Luxembourg

Liniștea s-a reinstalat treptat în cartierul european. În jurul orei 15:15, poliția a procedat la evacuarea Place du Luxembourg, a constatat Belga la fața locului, în timp ce fermierii au început să se întoarcă acasă.

În timpul evacuării pieței Luxemburg, un bărbat, grav rănit la cap, a fost dus de poliție pentru a primi îngrijiri medicale. Nu se știe dacă este vorba de un manifestant sau de un jurnalist.

Urmele distrugerii lăsate de manifestanți sunt încă vizibile. Pavele au fost smulse din pământ și barierele de siguranță sunt împrăștiate pe șosea. În piață se aflau și trotinete electrice carbonizate.

Majoritatea fermierilor care încă provocau haos la sfârșitul manifestației proveneau din Franța. Unii dintre ei au fluturat un banner cu inscripția „Frexit”, dar au fost opriți aproape imediat de alți fermieri francezi, care scandau „Fără politică aici!”.

Tot pe bulevardul Albert II, ultimele tractoare au părăsit locul, iar Bruxelles-Propreté a putut începe curățenia. Agenția regională asigură că a pus în aplicare „un dispozitiv excepțional” pentru a curăța arterele pe care au circulat joi tractoarele și manifestanții.

„De dimineață, aproximativ cincisprezece agenți sunt mobilizați”, a anunțat Bruxelles-Propreté într-un comunicat.

„În această seară, mobilizarea se va extinde odată cu sosirea unor noi agenți, numărul total al persoanelor implicate ajungând la douăzeci. Bruxelles-Propreté va mobiliza, de asemenea, mijloace logistice importante pentru a asigura evacuarea deșeurilor lăsate la fața locului de către manifestanți.”

UPDATE: Poliția publică o primă evaluare

Într-un comunicat, poliția din Bruxelles a publicat o primă evaluare a manifestației, menționând „arestări în acest stadiu” fără a preciza numărul acestora.

„În prezent, nu se știe încă dacă au fost răniți polițiști”, a adăugat poliția.

„Aproximativ 7300 de persoane s-au prezentat, însoțite de aproximativ cincizeci de tractoare”, a declarat poliția din Bruxelles în comunicat.

„În plus, aproximativ 950 de tractoare erau prezente în cartierul european”, referindu-se la tractoarele care „nu făceau parte din manifestația oficială” și „care au venit spontan la Bruxelles”.

Mai devreme, manifestanții, dintre care nu toți au putut fi identificați, au aruncat cu pietre și artificii asupra Parlamentului European și esplanadei Solidarnosc, unde era postată poliția.

„Poliția a intervenit de mai multe ori cu tunuri de apă pentru a împiedica tractoarele să treacă de baricadele poliției”, a precizat poliția.

„De asemenea, s-au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica protestatarii să intre cu tractoarele în perimetrul de securitate instituit pentru summitul european.”

UPDATE: Ciocnirile se mută în jurul pieței Luxemburg

Manifestanții și poliția continuă să se joace de-a șoarecele și pisica în jurul pieței Luxemburg. Puțin după ora 15:40, un manifestant a aruncat cu un ou într-un polițist pe strada Arlon, lovindu-l în față.

Furios, polițistul a părăsit cordonul de poliție și a vrut să-l aresteze pe bărbat. Fermierii prezenți au încercat să-l împiedice, ceea ce a determinat poliția să lanseze o nouă încărcătură. Trei persoane au fost arestate.

Poliția a încărcat de mai multe ori pe străzile din jurul pieței Luxemburg pentru a dispersa nucleul dur al protestatarilor.

Un incendiu mare face ravagii și în mijlocul străzii Belliard. Protestatarii au dat foc la anvelope și lemne.

UPDATE: Un bărbat grav rănit în urma protestului violent al fermierilor

Un bărbat a fost grav rănit în timpul demonstrației fermierilor de astăzi de la Bruxelles, în urma ciocnirilor dintre poliție și protestatari.

Bărbatul ar fi fost rănit în timpul evacuării Pieței Luxembourg, unde au avut loc ciocniri în această după-amiază. El a fost transportat pentru îngrijiri medicale de către polițiștii prezenți la fața locului. Nu este clar dacă bărbatul era protestatar sau jurnalist.

La ora 16:00, Piața Luxembourg era aproape goală, poliția reușind să disperseze ultimii protestatari rămași. Majoritatea tractoarelor au părăsit, de asemenea, piața.

UPDATE: Piața Luxemburg devastată. Mai multe persoane rănite

Tractoarele au părăsit în grabă piața Luxemburg, lăsând în urmă pagube considerabile. Piața este acum complet închisă de poliție.

Mai multe persoane au fost rănite. Poliția a efectuat mai multe arestări.

UPDATE: 10.000 de manifestanți, potrivit organizatorilor

Manifestația de joi a reunit 10.000 de persoane, susține Copa-Cogeca, federația care organizează manifestația.

Persoanele prezente în Piața Luxemburg nu fac parte din manifestația oficială, a indicat, de asemenea, organizația.

„Le înțelegem furia, dar am vrut să organizăm o manifestație pașnică astăzi”, a regretat Ksenija Simovic, purtătoarea de cuvânt a Copa-Cogeca.

End of the protest at Arts-loi 🙏🏻 Thank you to 10 000 farmers who came to Brussels today. Have a safe travel home ➡️ 📣 THIS ISN’T OVER! The protest may end today, but the fight continues. Tag the Commission, your Member States, your MEP and demand:

✔️ Stop the Mercosur deal!

✔️… pic.twitter.com/gk2Su1eQ9F — COPA-COGECA (@COPACOGECA) December 18, 2025

UPDATE: Forțele de ordine și protestarii au avut ciocniri violente

Convoiul de agricultori europeni care a plecat de la Gara Nord la mijlocul zilei nu își continuă oficial drumul până în Place du Luxembourg, așa cum era prevăzut inițial, a constatat Belga la fața locului. Manifestația a fost oprită la nivelul centurii mici.

Manifestanții au fost mulțumiți prin câteva discursuri puțin înainte de ora 14:00. Acest lucru nu a împiedicat totuși sute de persoane să se îndrepte spre Place du Luxembourg, foarte animați de la începutul zilei.

Invadați de tractoare, inclusiv pe peluza centrală, piața este de câteva ore teatrul unor ciocniri între poliție și manifestanți, nu întotdeauna identificabili, scrie 7sur7.

Pietre și artificii au fost aruncate în repetate rânduri asupra clădirii „Station Europe” (fosta gară Luxemburg) și spre esplanada Solidarnosc, unde se află poliția.

Au fost incendiate două containere de cauciucuri, creând un nor impunător de fum negru vizibil din aproape orice punct al Bruxelles-ului.

Forțele de ordine au atacat persoanele prezente puțin după ora 14:00 pentru a încerca să pună capăt adunării.

UPDATE: Perturbări pe liniile de autobuz ale Stib

Joi, la prânz, au fost semnalate numeroase perturbări pe rețeaua Stib, din cauza manifestației. Circulația autobuzelor în cartierul european este deosebit de perturbată, a indicat compania de transport public din Bruxelles. Liniile de autobuz nu deservesc stația Maelbeek.

Liniile de autobuz 12, 21, 36, 56, 59, 60, 64, 79 sunt puternic afectate, deoarece trec prin cartierul european. Belga a constatat perturbări și pe liniile 95 și 38.

„Este foarte complicat pentru noi. Este o gestionare în timp real”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Stib, Cindy Arents. „Este o adevărată bătaie de cap pentru colegii mei care gestionează liniile”, referindu-se la manifestanții care nu ar fi respectat traseul cortegiului.

UPDATE: O mie de tractoare înregistrate la Bruxelles

Aproximativ 1.000 de tractoare și 7.300 de persoane au fost înregistrate de poliție cu ocazia manifestației europene a sectorului agricol care are loc joi la Bruxelles.

La plecarea oficială a cortegiului, pe bulevardul Regele Albert II, poliția a constatat prezența a aproximativ cincizeci de tractoare. Celelalte 950 au fost semnalate în cartierul european, pe străzile Loi și Belliard, pe bulevardul Arts, precum și pe alte străzi mai mici.

Strada Trône a devenit, de asemenea, un parc de tractoare, ceea ce nu era prevăzut inițial, blocând numeroase autobuze și obligând mai multe linii să prevadă o nouă deviere.

UPDATE: Fermierii irlandezi se îndreaptă spre Bruxelles pentru a se alătura colegilor lor din UE

Fermierii irlandezi și reprezentanții cooperativelor se numără printre miile de persoane care au venit astăzi la Bruxelles pentru a protesta împotriva mai multor probleme.

Printre grupurile irlandeze participante se numără membri ai Asociației irlandeze a crescătorilor de bovine și ovine (ICSA).

Vorbind în cadrul protestului, secretarul general al ICSA, Hugh Farrell, a declarat că fermierii irlandezi nu au avut altă opțiune decât să-și facă auzită vocea.

„Este extrem de important ca ICSA să fie aici astăzi, alături de fermierii din întreaga Europă”, a afirmat acesta.

Știrea inițială:

Sute de fermieri au venit cu tractoarele pe străzile Bruxelles-ului, joi, pentru a protesta față de Acordul UE-Mercosur, care prevede facilitarea exporturilor din țările din America Latină.

Demonstranții s-au adunat în piața de lângă clădirea Europa, din Bruxelles. Protestul lor a început la orele prânzului, pe fundal se aud explozii și vuvuzele, iar aceștia dau cu artificii și scandează.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea fermierilor care au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat ouă, dar și cartofi, în timp ce liderii europeni s-au adunat pentru începerea Summit-ului, potrivit Euronews.

La protest sunt prezenți fermieri Belgieni, dar și din Polonia sau Franța. Aceștia își strigă nemulțumirile.

Potrivit autorităților belgiene citate de Euronews, peste 10.000 de agricultori sunt așteptați să pariticipe la protest.

Agricultorii se opun adoptării acordului Mercosur, pentru că aceștia vor fi afectați de concurența neloială generată de exporturile de produse mai ieftine ale giganților agroalimentari din țări precum Paraguay, Uruguay, Brazilia și Argentina și Bolivia.

Agricultorii se tem de o concurență acerbă, dar și de protecția mai slabă oferită de acord. Președintele francez, Emmanuel Macron a declarat, joi, că acordul nu poate fi semnat în condițiile actuale și că interesele producătorilor locali sunt prioritare. Miercuri, Italia s-a alăturat opoziției, după ce premierul italian Giorgia Meloni, a declarat în Parlament că semnarea acordului „ar fi prematură” și că Italia își dorește „garanții reciproce adecvate pentru sectorul nostru agricol” înainte de aprobarea acordului.

Varianta propusă a acordului Mercosur ar elimina treptat taxele vamale pentru majoritatea mărfurilor comercializate între UE și țările Mercosur pe o perioadă de 15 ani.