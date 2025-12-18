Noi fotografii și documente din dosarul Epstein, făcute publice de Comisia de Supraveghere. Ce arată noile imagini

Publicarea are loc cu o zi înainte de termenul limită impus Departamentului de Justiție pentru a face publice toate materialele din dosarul Epstein, conform unei legi bipartizane adoptate recent, scrie Sky News.

Autorii publicării subliniază că imaginile sunt parțial redactate și nu sunt însoțite de explicații sau legende.

Setul include 68 de fotografii și documente, printre care copii ale unor pașapoarte și acte de identitate din mai multe țări. Potrivit Comisiei, materialele au fost redactate înainte de publicare pentru a proteja date sensibile. Oficialii avertizează că apariția unei persoane în imaginile publicate nu constituie, în sine, o dovadă de ilegalitate sau de implicare în fapte penale.

Printre materiale se află un presupus screenshot al unui mesaj text care face referire la „prețul pentru o fată”, descrisă ca adolescentă. Imaginea nu oferă context privind autorul sau destinatarul mesajului. Alte fotografii includ mesaje scrise de mână pe corpul unei persoane, care par să citeze din romanul „Lolita” de Vladimir Nabokov, fără explicații suplimentare.

Documente de identitate în imaginile publicate

Publicarea conține imagini ale pașaportului lui Jeffrey Epstein, inclusiv o pagină care menționează condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale împotriva unui minor. De asemenea, apare un pașaport rusesc puternic redactat, precum și documente din Cehia, Africa de Sud, Ucraina și Lituania.

Personalități surprinse în imagini

Mai multe fotografii îl arată pe Jeffrey Epstein alături de personalități publice, printre care Bill Gates (într-o imagine cu identitatea femeii din cadru redactată), lingvistul Noam Chomsky, regizorul Woody Allen, realizatorul Dick Cavett și fostul consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon.

De asemenea, apar imagini cu membri ai familiilor regale sau foști oficiali din Qatar și Kuweit. Comisia reiterează că simpla apariție în imaginile publicate nu implică vreo acuzație.

Alte obiecte surprinse

Setul mai include fotografii cu arbalete de tip compound, precum și un flacon de medicament (fenazopiridină), utilizat pentru ameliorarea disconfortului urinar, fără alte detalii privind contextul.

Ce urmează

Aceste materiale nu fac parte din setul complet de documente pe care Departamentul de Justiție trebuie să îl publice până mâine, conform legii.

Publicarea anticipată de către Comisia de Supraveghere amplifică presiunea publică și politică, în timp ce autoritățile promit transparență sporită în gestionarea unuia dintre cele mai controversate dosare din ultimele decenii.