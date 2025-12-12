Noi fotografii îl arată pe Trump alături de femei din anturajul lui Epstein

Noi fotografii îl arată pe Trump alături de cinci femei, ale căror fețe au fost ascunse. Donald Trump zâmbește larg, purtând un costum, în timp ce femeile poartă ghirlande de flori în jurul gâtului. Trump s-a distanțat de Epstein și nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală, notează Independent.

95.000 de fotografii noi din proprietatea lui Epstein

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au primit 95.000 de fotografii noi din proprietatea lui Jeffrey Epstein. „Aceste imagini tulburătoare ridică și mai multe întrebări despre Epstein și relațiile sale cu unii dintre cei mai puternici oameni din lume”, au scris democrații vineri.

O altă imagine arată o colecție de prezervative – la prețul de 4,50 dolari bucata – pe care este caricaturizat chipul lui Trump. Deasupra este scrisă fraza: „Sunt uriaș!”

Steve Bannon în fotografiile publicate

Noua tranșă include o imagine a aliatului lui Trump, Steve Bannon, întâlnindu-se cu Epstein. Fotografia pare să fie făcută în biroul lui Epstein.

Democrații cer: „E timpul să punem capăt acoperirii Casei Albe. Dați publicității dosarele!”.