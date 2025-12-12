Monetăria SUA a prezentat noile monede aniversare. Figura lui Trump lipsește

Monetăria a abandonat modelele dezvoltate în timpul președinției lui Joe Biden care evidențiau progresele în domeniul votului femeilor și al drepturilor civile, favorizând reprezentările clasice ale Americii în detrimentul progresului către o societate mai incluzivă, potrivit AP.

O serie de sărbători sunt planificate anul viitor sub egida America 250, marcând aniversarea adoptării Declarației de Independență. Toate monedele americane indică anul în care au fost bătute, dar cele fabricate anul viitor vor afișa și anul 1776.

Schiță de design cu profilul lui Trump

Nu a fost lansat niciun design pentru o monedă de 1 dolar, deși trezorierul american Brandon Beach, ale cărui atribuții includ supravegherea Monetăriei SUA, rolul de legătură cu Rezerva Federală și supravegherea Biroului pentru Politici de Consum al Trezoreriei, a confirmat în octombrie că se lucrează la unul care îl înfățișează pe Trump.

O schiță de design arăta profilul lui Trump pe partea cu „cap”, cunoscută sub numele de avers, iar pe revers, o reprezentare a lui Trump ridicând pumnul după tentativa sa de asasinat. Cuvintele „FIGHT FIGHT FIGHT” apar în partea de sus.

Conform legii, președinții nu pot apărea pe monede decât la doi ani după moartea lor, dar unii susținători ai unei monede Trump cred că ar putea exista o lacună în lege care autorizează trezoreria să bată monede speciale pentru cea de-a 250-a aniversare a națiunii.

Nici Monetăria, nici Departamentul Trezoreriei nu au răspuns când au fost întrebați dacă o monedă Trump este încă planificată.

Prețurile monedelor de colecție nu au fost publicate. Monetăria comercializează o varietate de monede necirculante pe site-ul său web, cu o gamă vastă de prețuri care reflectă raritatea lor.