Planul lui Trump de a îndepărta patru țări de UE, menționat în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate Națională a SUA. Reacția Casei Albe

Potrivit publicației Defense One, versiunea nepublicată a Strategiei ar prevede faptul că patru țări din Europa – Austria, Italia, Ungaria şi Polonia – vor fi ţinute departe de UE, pentru a se apropia de cercul de influenţă al Washingtonului.

În documentul respectiv se mai menționează și faptul că Statele Unite vor să sprijine partidele şi mişcările care „căută suveranitatea şi păstrarea, sau chiar restaurarea modurilor tradiţionale de viaţă europene (…) rămânând în același timp pro-americane”.

Ideea creării unui nou organism al marilor puteri: C5

Potrivit Defense One, versiunea nepublicată includea și crearea unui nou organism al marilor puteri, numit Core 5 (C5).

Acesta ar fi fost format din SUA, China, Rusia, India și Japonia și ar fi avut întâlniri periodice, pe diferite teme, așa cum și G7 o face.

Inițiativa inclusă în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate vine în contextul în care în acest an, Trump a calificat scoaterea Rusiei din G8 – acum G7– ca fiind „o greșeală foarte mare”. El a sugerat chiar că ar dori ca China să fie adăugată pentru a forma un „G9”.

Versiunea mai largă a Strategiei a circulat înainte de publicarea versiunii neclasificate și mai includea și alte puncte importante: concurenţa cu Beijingul, retragerea din apărarea Europei, dar și un nou accent pe emisfera vestică.

Reacția Casei Albe

Ulterior publicării articolului de jurnaliștii de la Defense One, Casa Albă a negat existența vreunei versiuni a Strategiei de Securitate Națională în afara celei deja publicate online.

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată. Președintele Trump este transparent și a semnat o singură strategie, care instruiește clar guvernul SUA să aplice principiile și prioritățile definite de el”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru Defense One.

Kelly a adăugat faptul că „orice alte așa-zise „versiuni” sunt scurgeri de informații provenite de la persoane îndepărtate de președinte (…) care nu au nici cea mai vagă idee despre ce vorbesc”.

Versiunea neclasificată a Strategiei de Securitate Națională a SUA

În noua variantă a Strategiei de Securitate Națională a SUA, Donald Trump susține că Europa se află într-un pericol grav de „dispariție a civilizației”, cauzat de politicile UE și migrație.

Documentul include și dificultățile economice ale Europei, despre care se menționează că „sunt eclipsate de perspectiva reală și mai dură a ștergerii civilizației” în următorii 20 de ani.

Strategia de securitate națională a lui Trump conține câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizațional, și acordă relativ puțină atenție Orientului Mijlociu și Africii.