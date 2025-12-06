Prima pagină » Știri externe » Austria va continua Eurovision în ciuda boicotului unor țări

Austria va continua Eurovision în ciuda boicotului unor țări

Austria a declarat că va continua planurile de a găzdui Eurovision de anul viitor, în ciuda faptului că bugetul său a fost afectat de patru țări care boicotează concursul din cauza participării Israelului și a războiului din Gaza.
Sursa foto: eurovisionworld
Laurentiu Marinov
06 dec. 2025, 02:29, Știri externe

La o reuniune de la Geneva, posturile naționale de radiodifuziune care alcătuiesc Uniunea Europeană de Radiodifuziune au dat undă verde participării Israelului la evenimentul de anul viitor de la Viena, ediția aniversară de 70 de ani a concursului, potrivit The Guardian.

Ca răspuns, posturile de radio din Spania, Irlanda, Slovenia și Olanda au anunțat că vor boicota cel mai mare eveniment muzical live din lume, refuzând să transmită semifinalele și finalele și neînscriindu-și propriii participanți.

Chiar dacă Spania se numără printre „cele cinci mari” națiuni în ceea ce privește contribuțiile financiare la Eurovision, postul de radio austriac ORF a declarat că evenimentul din 2026 va avea loc în mai, conform planificării.

Va fi o povară financiară, dar va fi inclusă în buget

„Spectacolul nu va avea de suferit în niciun fel”, a declarat directorul general al ORF, Roland Weissmann, adăugând că cei care se retrag mai au timp până la mijlocul lunii decembrie să se răzgândească.

„Per total, ar fi, desigur, o povară financiară dacă mai multe țări nu ar participa, dar am luat deja în considerare acest lucru… și acest lucru afectează în principal UER, care a inclus deja acest lucru în bugetul său”, a spus Weissmann. „Nu văd că aceasta este o problemă la Viena și chiar dacă va fi puțin mai puțin, vom putea compensa.”

Austria, alături de Germania, s-a numărat printre țările care s-au pronunțat cel mai ferm în favoarea participării Israelului în perioada premergătoare adunării generale de joi.

Ediția de anul viitor a concursului Eurovision va avea loc în Viena, în luna mai.

