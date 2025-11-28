Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare

Trei călugărițe în vârstă de peste 80 de ani care au câștigat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare după ce au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit permisiunea de a rămâne la o mănăstire. Este vorba chiar despre fosta lor mănăstire care acum este abandonată.

Cele trei au primit permisiunea de a rămâne în mănăstirea de lângă Salzburg „până la o nouă notificare”. Condiția principală este ca ele să stea departe de rețelele de socializare, au declarat oficialii bisericii, potrivit The Guardian.

Călugărițele rebele, Bernadette, 88 de ani, Regina, 86 de ani, și Rita, 82 de ani, toate foste profesoare la școala lăcașului de cult, au intrat prin efracție în vechea lor casă de la Castelul Goldenstein din Elsbethen. Evadarea de la azil și revenirea la mănăstirea abandonată au avut loc în septembrie, călugărițele sfidând decizia superiorii lor.

Fuga de la azil a devenit virală

Povestea a devenit cunoscută în întreaga lume cu ajutorul rețelelor de socializare. Mesajele de afecțiune și încurajare din mediul online le-au ajutat pe călugărițe să își construiască o comunitate uriașă pe rețelele de socializare. Acolo, ele postează în mod regulat mesaje despre experiența lor tumultoasă și bucuria de a se întoarce acasă.

În plus, femeile au fost ajutate de susținători locali și foști elevi, care le-au oferit hrană, îmbrăcăminte, îngrijire medicală și pază. Localnicii au instalat chiar și un telescaun pentru a le permite celor trei să ajungă la vechile lor camere de la etajul al treilea.

Călugărițele pot rămâne la mănăstire dacă renunță la rețelele de socializare

Superiorul călugărițelor, preotul Markus Grasl de la Abația Reichersberg, a susținut că femeile trebuie să fie plasate într-un azil catolic, deoarece nu pot locui în siguranță în vechea mănăstire de piatră. El le-a acuzat în repetate rânduri că și-au încălcat jurămintele, o afirmație pe care călugărițele au negat-o.

Vineri, oficialii bisericii s-au răzgândit și au declarat că femeile ar putea rămâne la Goldenstein „până la o nouă notificare”. Grasl a propus un acord care viza rezolvarea disputei. Călugărițele nu au fost încă de acord cu acordul, dar negocierile continuă.

Reprezentanții bisericii le-au propus călugărițelor să li se ofere îngrijire adecvată și asistență medicală, iar un preot va fi la dispoziția lor pentru a sluji. În ultimele luni, preoții au fost introduși clandestin în capela mănăstirii abandonate pentru a sluji, împotriva voinței autorităților bisericești.

Printre condițiile propusee se mai numără încetarea oricărei activități pe rețelele de socializare și interzicerea accesului vizitatorilor din exterior. Totodată, în cazul în care starea de sănătate a femeilor se deteriorează, acestea vor fi transferate la azilul de bătrâni Elsbethen fiind plasate pe lista de așteptare de acolo.